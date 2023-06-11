Новый сквер за 11 миллионов рублей появится в центре Тюмени

Благоустройство общественной территории станет частью одного из этапов реконструкции улицы Ленина. Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени пройдет первый этап реконструкции — в районе улиц Перекопской и Красина. На реализацию проекта выделено более 740 миллионов рублей.