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Новый сквер за 11 миллионов рублей появится в центре Тюмени

11 июня 2023, 05:08
Фото: 1MI

В центре Тюмени обустроят новый сквер за 11 миллионов рублей

В Тюмени до конца года обустроят новый сквер в центре города. Парк появится на улице Республики, 14/7.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время тюменские власти ищут подрядчика, который займется выполнением работ по благоустройству территории общего пользования. На эти цели из бюджета выделено 11 миллионов рублей.

В документах, опубликованных на портале Госзакупки, указано, что в новом сквере обустроят 7 велопарковок, установят 5 скамеек, сделают покрытия из брусчатки, высадят 145 деревьев и кустарников, в числе которых ели, можжевельники, ива, рябины, кизильники, спирея.

Все работы должны быть выполнены до конца этого года.

Благоустройство общественной территории станет частью одного из этапов реконструкции улицы Ленина. Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени пройдет первый этап реконструкции — в районе улиц Перекопской и Красина. На реализацию проекта выделено более 740 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Парк#Сквер#Реконструкция#Улица Ленина#Тюмень#Тюменская область
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