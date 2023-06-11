Итоги недели: Крестный ход, Тура обмелела, родилось более 240 детей с аномалиями

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
При освящении Благовещенского собора патриарх Кирилл совершил Крестный ход. В нем приняли участие митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий, действующий губернатор региона Александр Моор и бывший губернатор Владимир Якушев — полномочный представитель президента в УРФО.
До этого возле собора собрались сотни православных тюменцев.
Напомним, патриарх Кирилл приехал в Тюмень 9 июня. Его встретил в аэропорту «Рощино» Александр Моор. Губернатор поблагодарил в своём telegram-канале патриарха за Первоосвятительский визит.
Уровень воды в реке Тура 10 июня опустился на два сантиметра, в сравнении с позавчерашним днем. Тюменцы предлагают очистить дно реки, на котором скопился мусор.
Эксперты уверены, что ситуация улучшится, как только в Тюмени пройдут дожди. В последний раз минимальный уровень воды в Туре был зафиксирован 2 года назад — 87 см, в настоящее время он — всего 27 см.
Напомним, что в День России синоптики прогнозируют кратковременные дожди в нашем регионе.
В прошлом году в нашем регионе 241 ребёнок родился с аномалиями, что на 5,88% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В большинстве случаев с аномалиями рождаются мальчики.
Эксперты сообщают, что врождённые пороки чаще всего возникают под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды. Кроме того, они появляются у младенцев, рождённых от матерей с разными видами заболеваний. Среди них: эпилепсия, заболевания верхних дыхательных путей, щитовидки и некоторые другие.
Ранее мы писали, что рождаемость в регионе снизилась на 1,6%.