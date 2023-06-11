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Губернатору Моору вручили Орден Святого благоверного князя Даниила Московского

11 июня 2023, 08:19
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатору Моору вручили награду Русской православной церкви

Ордена Святого благоверного князя Даниила Московского II степени и Сергия Радонежского II степени вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл губернатору Тюменской области Александру Моору и полпреду Владимиру Якушеву.
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Тюмень
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Церемония вручения наград прошла после Великого освящения храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в областной столице сегодня с визитом находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Утром он провел освящение Благовещенского собора и Крестный ход. В память о пребывании в Тюмени преподнёс храму образ Святого князя Даниила Московского. Храму присвоен статус Соборного.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Александр Моор
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