Губернатору Моору вручили Орден Святого благоверного князя Даниила Московского

Ранее «Наш Город» писал, что в областной столице сегодня с визитом находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Утром он провел освящение Благовещенского собора и Крестный ход. В память о пребывании в Тюмени преподнёс храму образ Святого князя Даниила Московского. Храму присвоен статус Соборного.