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«Адская электричка в Ишим»: тюменцам из-за нехватки мест приходится сидеть на полу

11 июня 2023, 10:20
Фото: Типичная Тюмень

Из-за нехватки мест в электричке Тюмень — Ишим пассажирам приходится сидеть на полу

Жители Тюменской области обвинили РЖД в жадности. По словам тюменцев, жд-перевозчик продает неограниченное число билетов на электричку, следующую рейсом Тюмень — Ишим. Вследствие чего пассажирам приходится ехать сидя на полу в тамбуре.
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Тюмень
«Рейс Тюмень — Ишим или адская электричка. Жадности перевозчика нет границ. Сократили количество вагонов, но продолжают продавать неограниченное количество билетов. Ехали на майские праздники и в пятницу, 9 июня. Людей набивается столько, что не хватает не только сидячих, но и стоячих мест. Пожилые люди, дети, беременные и другие люди вынуждены ехать в таких условиях. Может кто-то обратит уже внимание на происходящее», — возмутились тюменцы.

По словам горожан, перевозчику следует не только добавить вагоны к существующему маршруту, но и пустить до Ишима дополнительные рейсы.

«Самая ужасная электричка — вагонов мало, летом жара не выносимая, зимой — холод. Следовало бы не только добавить вагоны, но и ввести дополнительные рейсы в одну и другую сторону утром и вечером. Утром в сторону Ишима не уедешь, вечером — в Тюмень не ходит. Крайне не удобно многим», — посетовали горожане.

Электричка по маршруту Тюмень — Ишим ездит ежедневно. Продолжительность времени в пути — более четырех часов. Стоимость билетов — от 484 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что авиакомпания Utair отменила полеты по субсидируемому маршруту Тюмень — Омск. Авиаперевозчик прекратил полеты в июне.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#РЖД#Тюмень#Тюменская область
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