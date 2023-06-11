«Адская электричка в Ишим»: тюменцам из-за нехватки мест приходится сидеть на полу

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
«Рейс Тюмень — Ишим или адская электричка. Жадности перевозчика нет границ. Сократили количество вагонов, но продолжают продавать неограниченное количество билетов. Ехали на майские праздники и в пятницу, 9 июня. Людей набивается столько, что не хватает не только сидячих, но и стоячих мест. Пожилые люди, дети, беременные и другие люди вынуждены ехать в таких условиях. Может кто-то обратит уже внимание на происходящее», — возмутились тюменцы.
По словам горожан, перевозчику следует не только добавить вагоны к существующему маршруту, но и пустить до Ишима дополнительные рейсы.
«Самая ужасная электричка — вагонов мало, летом жара не выносимая, зимой — холод. Следовало бы не только добавить вагоны, но и ввести дополнительные рейсы в одну и другую сторону утром и вечером. Утром в сторону Ишима не уедешь, вечером — в Тюмень не ходит. Крайне не удобно многим», — посетовали горожане.
Электричка по маршруту Тюмень — Ишим ездит ежедневно. Продолжительность времени в пути — более четырех часов. Стоимость билетов — от 484 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что авиакомпания Utair отменила полеты по субсидируемому маршруту Тюмень — Омск. Авиаперевозчик прекратил полеты в июне.