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Posted 10 июня 00:25

Published 10 июня 00:25

Modified Сегодня, 00:31

Updated Сегодня, 00:31

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Врачи ишимской больницы успешно выполняют операции по эндопротезированию

10 июня 2023, 00:25
Фото: 1MI
Эндопротезирование позволило пенсионерке из Ишима начать практически новую жизнь. При чем для этого ей не пришлось ехать в Тюмень, операцию провели в местной больнице, сообщает пресс-служба правительства региона.

69-летняя жительница Ишима долгие годы страдала от болей в коленном суставе, стала использовать трость, «ходунки», а последние полгода просто не смогла встать. Врачи областной больницы № 4 (г. Ишим) были вынуждены пойти на кардинальные меры — замену коленного сустава на искусственный.

«На ранних стадиях остеоартроза, мы используем органосохраняющие методики. Но в данном случае это уже не помогало. Было решено провести пациентке тотальное эндопротезирование с одномоментной коррекцией оси конечности», — рассказал заведующий травматологическим отделением ОБ № 4 Парвинжон Азимов.

Операция прошла успешно, пациентка встала на ноги уже на второй день. На третий самостоятельно начала ходить с помощью средств опоры. Сейчас она самостоятельно передвигается, готовится к выписке и благодарит врачей за новую жизнь.

По словам доктора, эндопротезирование не вернет суставам молодость, но позволит существенно улучшить качество жизни. С начала 2023 года в ОБ № 4 проведено 15 операций по замене коленного сустава, по большей части женщинам старшего трудоспособного возраста, живущим на селе.

Наиболее частыми причинами эндопротезирования являются артроз коленного (гонартроз) при III–IV клинико-рентгенологической стадии заболевания, а также травматические повреждения, связанные с разрушением сустава и хрящевой ткани. Возможность операции определит врач.

Эндопротезирование позволяет восстанавливать деформированный сустав, заменив разрушенные хрящевые и костные ткани эндопротезом. После подобного вмешательства больной обретает способность поддерживать тело в вертикальном положении, нормализуется его походка.

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