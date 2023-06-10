Врачи ишимской больницы успешно выполняют операции по эндопротезированию

Posted 10 июня 00:25
Published 10 июня 00:25
Modified Сегодня, 00:31
Updated Сегодня, 00:31
69-летняя жительница Ишима долгие годы страдала от болей в коленном суставе, стала использовать трость, «ходунки», а последние полгода просто не смогла встать. Врачи областной больницы № 4 (г. Ишим) были вынуждены пойти на кардинальные меры — замену коленного сустава на искусственный.
«На ранних стадиях остеоартроза, мы используем органосохраняющие методики. Но в данном случае это уже не помогало. Было решено провести пациентке тотальное эндопротезирование с одномоментной коррекцией оси конечности», — рассказал заведующий травматологическим отделением ОБ № 4 Парвинжон Азимов.
Операция прошла успешно, пациентка встала на ноги уже на второй день. На третий самостоятельно начала ходить с помощью средств опоры. Сейчас она самостоятельно передвигается, готовится к выписке и благодарит врачей за новую жизнь.
По словам доктора, эндопротезирование не вернет суставам молодость, но позволит существенно улучшить качество жизни. С начала 2023 года в ОБ № 4 проведено 15 операций по замене коленного сустава, по большей части женщинам старшего трудоспособного возраста, живущим на селе.
Наиболее частыми причинами эндопротезирования являются артроз коленного (гонартроз) при III–IV клинико-рентгенологической стадии заболевания, а также травматические повреждения, связанные с разрушением сустава и хрящевой ткани. Возможность операции определит врач.
Эндопротезирование позволяет восстанавливать деформированный сустав, заменив разрушенные хрящевые и костные ткани эндопротезом. После подобного вмешательства больной обретает способность поддерживать тело в вертикальном положении, нормализуется его походка.