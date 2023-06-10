В Тюмени выявлено 10 случаев заболевания корью

Как выяснилось, в доме заболел корью ребенок. Он заразился данной инфекцией, находясь в другом регионе. Всех кто контактировал с юным тюменцем, а также жильцов дома, которые не были привиты от этой болезни, направили на вакцинацию. Наблюдение за состоянием здоровья этих людей продолжится в течение 21 дня, передает ГТРК «Регион — Тюмень»