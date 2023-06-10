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В Тюмени выявлено 10 случаев заболевания корью

10 июня 2023, 04:19
Фото: 1MI

В Тюмени зарегистрированы случаи заболевания корью

Десять случаев заболевания корью выявлены в Тюмени с начала этого года. Последние семь — за период с апреля по июнь.

В тюменском Роспотребнадзоре отметили, что заболевшие инфекцией не стали причиной заражения других людей. Также в ведомстве пояснили информацию по поводу закрытия на карантин домов на улице Харьковской.

Как выяснилось, в доме заболел корью ребенок. Он заразился данной инфекцией, находясь в другом регионе. Всех кто контактировал с юным тюменцем, а также жильцов дома, которые не были привиты от этой болезни, направили на вакцинацию. Наблюдение за состоянием здоровья этих людей продолжится в течение 21 дня, передает ГТРК «Регион — Тюмень»

Ранее «Наш Город» писал, что Роспотребнадзор рекомендовал тюменским работодателям собрать данные об имеющихся прививках кори у сотрудников трудового коллектива. Непривитых сотрудников необходимо направить на вакцинацию.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Корь#Инфекции#Тюменская область
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