В Тюмени выявлено 10 случаев заболевания корью

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В тюменском Роспотребнадзоре отметили, что заболевшие инфекцией не стали причиной заражения других людей. Также в ведомстве пояснили информацию по поводу закрытия на карантин домов на улице Харьковской.
Как выяснилось, в доме заболел корью ребенок. Он заразился данной инфекцией, находясь в другом регионе. Всех кто контактировал с юным тюменцем, а также жильцов дома, которые не были привиты от этой болезни, направили на вакцинацию. Наблюдение за состоянием здоровья этих людей продолжится в течение 21 дня, передает ГТРК «Регион — Тюмень»
Ранее «Наш Город» писал, что Роспотребнадзор рекомендовал тюменским работодателям собрать данные об имеющихся прививках кори у сотрудников трудового коллектива. Непривитых сотрудников необходимо направить на вакцинацию.