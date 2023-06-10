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В каждой пятой тюменской квартире нет канализации, каждой седьмой — водопровода

10 июня 2023, 08:02
Фото: 1MI

В каждой пятой квартире в Тюменской области нет канализации

В Тюменской области на каждого жителя в среднем приходится по 30,2 квадратных метров жилья. За последний годы этот показатель увеличился более чем на два процентных пункта.
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Тюмень

При этом процент квартир, не имеющих водопровода, составляет 13,2% (РФ — 14,5%), процент квартир, не имеющих канализации — 18,9% (РФ — 19,2%), процент жилой площади, оборудованной центральным отоплением — 88,2% (РФ — 88,1%).

Как следует из доклада управления Роспотребнадзора по Тюменской области, территориями «риска» по количеству жилой площади, приходящейся на одного человека являются Юргинский, Упоровкий, Омутинский, Казанский районы, Яоуторовск и Ишим (от 22,9 квадратных метров на человека до 24,8).

Наибольший удельный вес квартир, не имеющих централизованного водопровода и канализации, а также отопления приходится на Юргинский район (76%, 84% и 43,6% соответственно), Нижнетавдинский (44,9 и 43,4% соответственно), Вагайский (17,7%, 71,1% и 69,8% соответственно), Армизонский (29,9%, 79,7%, 45,8% соответственно), Голышмановский (68%, 78,8% и 33% соответственно), Бердюжский и Ялуторовский районы — здесь число квартир без водопровода составляет 69,7%и 21,6%, число квартир без канализации — 70% и 21,6%, без центрального отопления — 68,7% и 22,6% соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в число самых «вшивых районов» по итогам 2022 года вошли Вагайский, Нижнетавдинский, Голышмановский районы, Ялуторовск, Ишим и Тюмень.

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#Общество#Новости тюмени#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Канализация#Водопровод#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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