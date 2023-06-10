В каждой пятой тюменской квартире нет канализации, каждой седьмой — водопровода

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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При этом процент квартир, не имеющих водопровода, составляет 13,2% (РФ — 14,5%), процент квартир, не имеющих канализации — 18,9% (РФ — 19,2%), процент жилой площади, оборудованной центральным отоплением — 88,2% (РФ — 88,1%).
Как следует из доклада управления Роспотребнадзора по Тюменской области, территориями «риска» по количеству жилой площади, приходящейся на одного человека являются Юргинский, Упоровкий, Омутинский, Казанский районы, Яоуторовск и Ишим (от 22,9 квадратных метров на человека до 24,8).
Наибольший удельный вес квартир, не имеющих централизованного водопровода и канализации, а также отопления приходится на Юргинский район (76%, 84% и 43,6% соответственно), Нижнетавдинский (44,9 и 43,4% соответственно), Вагайский (17,7%, 71,1% и 69,8% соответственно), Армизонский (29,9%, 79,7%, 45,8% соответственно), Голышмановский (68%, 78,8% и 33% соответственно), Бердюжский и Ялуторовский районы — здесь число квартир без водопровода составляет 69,7%и 21,6%, число квартир без канализации — 70% и 21,6%, без центрального отопления — 68,7% и 22,6% соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в число самых «вшивых районов» по итогам 2022 года вошли Вагайский, Нижнетавдинский, Голышмановский районы, Ялуторовск, Ишим и Тюмень.