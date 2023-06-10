В каждой пятой тюменской квартире нет канализации, каждой седьмой — водопровода

Наибольший удельный вес квартир, не имеющих централизованного водопровода и канализации, а также отопления приходится на Юргинский район (76%, 84% и 43,6% соответственно), Нижнетавдинский (44,9 и 43,4% соответственно), Вагайский (17,7%, 71,1% и 69,8% соответственно), Армизонский (29,9%, 79,7%, 45,8% соответственно), Голышмановский (68%, 78,8% и 33% соответственно), Бердюжский и Ялуторовский районы — здесь число квартир без водопровода составляет 69,7%и 21,6%, число квартир без канализации — 70% и 21,6%, без центрального отопления — 68,7% и 22,6% соответственно.