Тюменцы раскритиковали новую «собачью» инициативу депутатов Госдумы

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне Дня защиты детей на девочку в подъезде дома напала собака бойцовской породы. Животное выбежало из квартиры соседей и набросилось на школьницу, когда она стояла на площадке и ждала лифт. В настоящее время по данному факту проводит проверку полиция.