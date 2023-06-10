Тюменцы раскритиковали новую «собачью» инициативу депутатов Госдумы

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Парламентарии предложили обязать владельцев получать лицензии содержание следующих пород собак: акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, и метисы данных пород.
Жители Тюмени отметили, что для начала хозяевам животных необходимо привить правила выгула собак.
«Говорят о лицензии… А люди элементарно не могут понять, что больших собак нужно выгуливать на поводке и в наморднике», — отметила Кира М.
Также горожане подчеркнули, что перечисленные породы собак, для содержания которых планируют ввести лицензии, в России практически нет.
«Вероятность нападения лабрадора гораздо выше, чем перечисленных в списке пород. Да и от получения лицензии не поменяется поведение собаки», — посетовали горожане.
«Им в этой Госдуме совсем заняться нечем? Нет бы что-нибудь полезное сделать, для разнообразия», — возмутился Артем Р.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне Дня защиты детей на девочку в подъезде дома напала собака бойцовской породы. Животное выбежало из квартиры соседей и набросилось на школьницу, когда она стояла на площадке и ждала лифт. В настоящее время по данному факту проводит проверку полиция.