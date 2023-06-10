Тюменцы попали в километровую пробку под Богандинским из-за дорожных работ

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В настоящее время ситуация немного улучшилась — пробка начинается от садового товарищества Звездочка.
По-прежнему движение затруднено на выезде из Тюмени по Червишевскому тракту, в районе поселка Боровский, на Салаирском тракте. Горожане массово едут на дачи.
«Помидорная армия», — смеются тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую объездную дорогу планируют превратить в магистраль беспрерывного движения. В настоящее время вопросы по ликвидации светофоров, маршрутов общественного транспорта рассматривают тюменские власти.