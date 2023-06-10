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Тюменцы попали в километровую пробку под Богандинским из-за дорожных работ

10 июня 2023, 10:08
Фото: 1MI

Тюменцы попали в километровую пробку под Богандинским из-за ремонта дороги

Жители Тюменской области попали сегодня в километровую пробку под поселком Богандинский из-за дорожных работ. Затор растянулся на километры — от деревни Кыштырла.
Сюжет
Тюмень
Фото: 2 ГИС

 

В настоящее время ситуация немного улучшилась — пробка начинается от садового товарищества Звездочка.

По-прежнему движение затруднено на выезде из Тюмени по Червишевскому тракту, в районе поселка Боровский, на Салаирском тракте. Горожане массово едут на дачи.

«Помидорная армия», — смеются тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую объездную дорогу планируют превратить в магистраль беспрерывного движения. В настоящее время вопросы по ликвидации светофоров, маршрутов общественного транспорта рассматривают тюменские власти.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#Дороги#Ремонт дорог#Тюменская область
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