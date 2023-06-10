Тюменского дрифтера на BMW будут судить за пьяную езду

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Как выяснилось, автоинспекторы заподозрив водителя в неадекватности предложили ему пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения. Однако автовладелец отказался.
Затем узнав, что его автомобиль эвакуируют на спецстоянку тюменец не подчинился требованиям автоинспекторов. На водителя был составлен административный материал.
Материалы в суд за пьяное вождение или за вождение в наркотическом состоянии, а также за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции уже направлены в суд. Заседание состоится завтра, 11 июня.
Кстати, ранее тюменца уже ловили за рулем в состоянии опьянения — в 2010 году.
«Наш Город» писал, что накануне жители Московского тракта стали свидетелями мгновенной кармы для тюменского дрифтера. Ролик о том, как разворачивались события был опубликован в социальных сетях.