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Тюменского дрифтера на BMW будут судить за пьяную езду

10 июня 2023, 10:51
Фото: ГИБДД

Тюменского дрифтера на BMW будут судить за пьяное вождение

В ГИБДД рассказали о подробностях инцидента, который произошел накануне вечером на парковке по улице Московский тракт. Наряд ДПС здесь задержал местного 43-летнего дрифтера на BMW.
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Тюмень

Как выяснилось, автоинспекторы заподозрив водителя в неадекватности предложили ему пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения. Однако автовладелец отказался.

Затем узнав, что его автомобиль эвакуируют на спецстоянку тюменец не подчинился требованиям автоинспекторов. На водителя был составлен административный материал.

Материалы в суд за пьяное вождение или за вождение в наркотическом состоянии, а также за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции уже направлены в суд. Заседание состоится завтра, 11 июня.

Кстати, ранее тюменца уже ловили за рулем в состоянии опьянения — в 2010 году.

«Наш Город» писал, что накануне жители Московского тракта стали свидетелями мгновенной кармы для тюменского дрифтера. Ролик о том, как разворачивались события был опубликован в социальных сетях.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Тюменская область
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