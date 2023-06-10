Тюменские власти раскрыли программу празднования Дня города

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В этот день в городе запланировано проведение традиционных фестивалей: народные гуляния «Тюмень мастеровая», гастрономический фестиваль «Хлебный базар». На праздничной площадке в Гилевской роще уже не в первый раз состоится фестиваль колокольного звона.
На площади Солнца и в сквере Сибирских кошек запланирован «Пикник книг», в сквере Владислава Крапивина — фестиваль детского творчества «Хоот векки», посвященный творчеству писателя. В Заречной части Тюмени 29 июля проядет празднование Сабантуя.
Также на центральных площадях будут работать интерактивные площадки, запланировано проведение мастер-классов.
На набережной Туры состоятся фестиваль уличной культуры «Уличная классика», фестиваль экстремальных видов спорта «ЭкстримЭКСПО» и шоу-программа «МОРЕmore». Завершит праздник традиционный фейерверк, пишет Вслух.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в День России, 12 июня, будут работать онлайн-площадки. Горожане смогут в режиме реального времени принять участие мастер-классах по созданию сувениров, посмотреть кино и концертные выступления творческих коллективов.