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Тюменские власти раскрыли программу празднования Дня города

10 июня 2023, 06:45
Фото: 1MI

В Тюмени на День города пройдут фестивали и салют

Тюменские власти рассказали, какая программа ждет гостей и жителей областной столицы на День города. В этом году 437-й День рождения областная столица отметит 29 июля.
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Тюмень

В этот день в городе запланировано проведение традиционных фестивалей: народные гуляния «Тюмень мастеровая», гастрономический фестиваль «Хлебный базар». На праздничной площадке в Гилевской роще уже не в первый раз состоится фестиваль колокольного звона.

На площади Солнца и в сквере Сибирских кошек запланирован «Пикник книг», в сквере Владислава Крапивина — фестиваль детского творчества «Хоот векки», посвященный творчеству писателя. В Заречной части Тюмени 29 июля проядет празднование Сабантуя.

Также на центральных площадях будут работать интерактивные площадки, запланировано проведение мастер-классов.

На набережной Туры состоятся фестиваль уличной культуры «Уличная классика», фестиваль экстремальных видов спорта «ЭкстримЭКСПО» и шоу-программа «МОРЕmore». Завершит праздник традиционный фейерверк, пишет Вслух.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в День России, 12 июня, будут работать онлайн-площадки. Горожане смогут в режиме реального времени принять участие мастер-классах по созданию сувениров, посмотреть кино и концертные выступления творческих коллективов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Праздники#День города#Тюмень#Тюменская область
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