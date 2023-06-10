Тюменские власти раскрыли программу празднования Дня города

В этот день в городе запланировано проведение традиционных фестивалей: народные гуляния «Тюмень мастеровая», гастрономический фестиваль «Хлебный базар». На праздничной площадке в Гилевской роще уже не в первый раз состоится фестиваль колокольного звона.