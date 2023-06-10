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Тюменская область вошла в число лидеров по набору контрактников

10 июня 2023, 12:25

Тюменская область в числе российских регионов-лидеров по набору контрактников

Тюменская область вошла в число регионов России, где полностью выполнен план набора военнослужащих на контрактную службу. Об этом заявил в ходе селекторного совещания замминистра обороны РФ Николай Панков.
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Тюмень

По его словам, так в список регионов с наилучшими показателями по набору контрактников вошли Москва и Севастополь, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва и Чечня.

По его словам, за десять дней текущего месяца на контракт в целом по стране было принято более 13,5 тысяч человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года.

«Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более сорока», — отметил Николай Панков.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб один из участников «банды киллеров ФСБ» Евгений Гладких, осужденный в 2019 году за убийства, мошенничество, кражи на 25 лет. В ЧВК «Вагнер» Гладких завербовался в ноябре 2022 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военнослужащие#Военная служба#Контрактники#Тюмень#Тюменская область
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