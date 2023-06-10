Тюменская область вошла в число лидеров по набору контрактников

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
По его словам, так в список регионов с наилучшими показателями по набору контрактников вошли Москва и Севастополь, Астраханская, Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Республики Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Коми, Тыва и Чечня.
По его словам, за десять дней текущего месяца на контракт в целом по стране было принято более 13,5 тысяч человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года.
«Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более сорока», — отметил Николай Панков.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне специальной военной операции погиб один из участников «банды киллеров ФСБ» Евгений Гладких, осужденный в 2019 году за убийства, мошенничество, кражи на 25 лет. В ЧВК «Вагнер» Гладких завербовался в ноябре 2022 года.