Трассы на выезде из Тюмени сковали пробки

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Также движение затруднено на Салаирском тракте — от Славянкой до турической базы «Верхний бор», в районе поселка Боровский. Причиной пробок является большой транспортный поток.
По информации ГИБДД по Тюменской области, в настоящее время наряд полка ДПС регулирует движением на автодороге Курган — Тюмень, на повороте на ОБИЛ, пропуская транспорт, движущийся в прямом направлении. Автоинспекторы регулируют движением вручную, помогая автомобилистам избежать затора.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем центр Тюмени встал в пробку из-за перекрытого участка улицы Республики в районе пересечения с улицей Холодильной. Автодвижение ограничено из-за работ по реконструкции магистрального трубопровода.