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Трассы на выезде из Тюмени сковали пробки

10 июня 2023, 06:59
Фото: ГИБДД

Движение на трассах на выезде из Тюмени парализовали пробки

Трассы на выезде из Тюмени парализовали пробки. Затор образовался на участке улицы Червишевский тракт — от Федюнинского до Престольной.

Также движение затруднено на Салаирском тракте — от Славянкой до турической базы «Верхний бор», в районе поселка Боровский. Причиной пробок является большой транспортный поток.

По информации ГИБДД по Тюменской области, в настоящее время наряд полка ДПС регулирует движением на автодороге Курган — Тюмень, на повороте на ОБИЛ, пропуская транспорт, движущийся в прямом направлении. Автоинспекторы регулируют движением вручную, помогая автомобилистам избежать затора.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем центр Тюмени встал в пробку из-за перекрытого участка улицы Республики в районе пересечения с улицей Холодильной. Автодвижение ограничено из-за работ по реконструкции магистрального трубопровода.

#Валентина Бурнашева#Видео
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