Трассы на выезде из Тюмени сковали пробки

По информации ГИБДД по Тюменской области, в настоящее время наряд полка ДПС регулирует движением на автодороге Курган — Тюмень, на повороте на ОБИЛ, пропуская транспорт, движущийся в прямом направлении. Автоинспекторы регулируют движением вручную, помогая автомобилистам избежать затора.