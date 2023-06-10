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«Пешком через реку ходить будем»: в Тюмени Тура обмелела до критической отметки

10 июня 2023, 04:42
Фото: тг-канал Александр Моор

В Тюмени Тура обмелела до критической отметки

Уровень воды в Туре опустился до критический отметки. По данным гидропоста, он составляет -27 сантиметров над нулевой отметкой, что на 2 сантиметра ниже, чем днем ранее.
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Тюмень

По информации Центра регистра и кадастра, минимальный уровень воды в Туре 10 июня, 87 сантиметров, был зарегистрирован в 2021 году. Максимальный, 776 сантиметров, в 2002 году. Абсолютный минимум, -79 сантиметров, наблюдался 4 сентября 2022 года.

Горожане шутят, что скоро реку можно будет перейти пешком. Также отмечают, что можно воспользоваться ситуацией и почистить от мусора дно Туры.

По мнению экспертов, если в регионе установится дождливая погода, ситуация улучшится — в 2022 году из-за обильных дождей к середине лета Тура поднялась до 300 сантиметров.

Пока же, по прогнозам метеорологов, обильных осадков в областной столице не ожидаются. Вероятны только кратковременные дожди, которые существенно не изменят ситуацию.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени введен режим повышенной опасности из-за обмеления Туры. Соответствующее постановление подписал 6 июня губернатор Тюменской области Александр Моор.

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