«Пешком через реку ходить будем»: в Тюмени Тура обмелела до критической отметки

В Тюмени Тура обмелела до критической отметки

Уровень воды в Туре опустился до критический отметки. По данным гидропоста, он составляет -27 сантиметров над нулевой отметкой, что на 2 сантиметра ниже, чем днем ранее.

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