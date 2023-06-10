«Пешком через реку ходить будем»: в Тюмени Тура обмелела до критической отметки

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
По информации Центра регистра и кадастра, минимальный уровень воды в Туре 10 июня, 87 сантиметров, был зарегистрирован в 2021 году. Максимальный, 776 сантиметров, в 2002 году. Абсолютный минимум, -79 сантиметров, наблюдался 4 сентября 2022 года.
Горожане шутят, что скоро реку можно будет перейти пешком. Также отмечают, что можно воспользоваться ситуацией и почистить от мусора дно Туры.
По мнению экспертов, если в регионе установится дождливая погода, ситуация улучшится — в 2022 году из-за обильных дождей к середине лета Тура поднялась до 300 сантиметров.
Пока же, по прогнозам метеорологов, обильных осадков в областной столице не ожидаются. Вероятны только кратковременные дожди, которые существенно не изменят ситуацию.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени введен режим повышенной опасности из-за обмеления Туры. Соответствующее постановление подписал 6 июня губернатор Тюменской области Александр Моор.