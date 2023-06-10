Патриарх Кирилл приехал в Тобольск. Видео

В Тюменской области с визитом Патриарх Кирилл пробудет два дня. Завтра, 11 июня, он проведет церемонию освящения Благовещенского собора в областной столице. Богослужения будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Спас», «Союз» (10:00), «Тюменское время», «Тобольское время» и радио «Вера» (8:30).