Патриарх Кирилл приехал в Тобольск. Видео

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Богослужение в храме в честь Вознесения Господня началось в 10 часов.
Патриарх Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюмень накануне. Его встречали полпред в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
В Тюменской области с визитом Патриарх Кирилл пробудет два дня. Завтра, 11 июня, он проведет церемонию освящения Благовещенского собора в областной столице. Богослужения будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Спас», «Союз» (10:00), «Тюменское время», «Тобольское время» и радио «Вера» (8:30).