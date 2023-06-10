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Патриарх Кирилл приехал в Тобольск. Видео

10 июня 2023, 06:22
Фото: Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл прибыл в Тобольск

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Крестных ход во время Великого освящения храма Вознесения Господня в Тобольске.
Сюжет
Тюмень
Видео: Информационный центр правительства ТО

Богослужение в храме в честь Вознесения Господня началось в 10 часов.

Патриарх Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Тюмень накануне. Его встречали полпред в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

В Тюменской области с визитом Патриарх Кирилл пробудет два дня. Завтра, 11 июня, он проведет церемонию освящения Благовещенского собора в областной столице. Богослужения будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Спас», «Союз» (10:00), «Тюменское время», «Тобольское время» и радио «Вера» (8:30).

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Церковь#Храм#Патриарх#Тюмень#Тюменская область#Тобольск#Видео
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