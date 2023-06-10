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«Мгновенная карма»: Тюменского дрифтера на BMW настигла расплата в виде ДПС

10 июня 2023, 06:12
Фото: 1MI

Тюменского дрифтера на BMW настигла мгновенная карма в виде ДПС

Карма за дрифт на стоянке на улице Московский тракт достигла тюменского водителя BMW практически мгновенно.
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Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Сначала у автовладельца начали отваливаться куски резины от колес, а затем и вовсе он попал в поле зрения ГИБДД.

По словам очевидцев, замечания инспекторов ДПС, по всей видимости, дрифтеру не понравились, поэтому кинулся с кулаками на представителя ГИБДД. На буйного водителя пришлось надеть наручники и доставить в отделение полиции.

Свидетели происшествия предположили, что скорее всего автовладелец находился в состоянии опьянения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель самоката сбил пенсионерку. В результате ЧП пожилая женщина скончалась. На водителя заведено уголовное дело.

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