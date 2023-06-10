«Мгновенная карма»: Тюменского дрифтера на BMW настигла расплата в виде ДПС

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Сначала у автовладельца начали отваливаться куски резины от колес, а затем и вовсе он попал в поле зрения ГИБДД.
По словам очевидцев, замечания инспекторов ДПС, по всей видимости, дрифтеру не понравились, поэтому кинулся с кулаками на представителя ГИБДД. На буйного водителя пришлось надеть наручники и доставить в отделение полиции.
Свидетели происшествия предположили, что скорее всего автовладелец находился в состоянии опьянения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель самоката сбил пенсионерку. В результате ЧП пожилая женщина скончалась. На водителя заведено уголовное дело.