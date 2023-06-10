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Коммунист из облдумы станет соперником Моора на выборах

10 июня 2023, 05:07
Фото: 1MI

Депутат облдумы Левченко выдвинется в губернаторы Тюменской области

Представитель партии КПРФ, депутат Тюменской областной Думы Ивван Левченко будет бороться за пост губернатора региона на предстоящих выборах.
Сюжет
Тюмень

По мнению экспертов, на сегодняшний день он является единственной адекватной заменой главе обкома КПРФ Тамаре Казанцевой. По информации инсайдера, окончательное решение о выдвижении Левченко на выборы губернатора будет принято на внутрипартийной конференции КПРФ, которая состоится на следующей неделе, пишет Ура.ру.

Ранее «Наш Городд» писал, что депутаты Тюменской областной Думы на этой неделе утвердили дату выборов губернатора. Они состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2023 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выборы#Выборы губернатора#КПРФ#Тюмень#Тюменская область
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