Коммунист из облдумы станет соперником Моора на выборах

По мнению экспертов, на сегодняшний день он является единственной адекватной заменой главе обкома КПРФ Тамаре Казанцевой. По информации инсайдера, окончательное решение о выдвижении Левченко на выборы губернатора будет принято на внутрипартийной конференции КПРФ, которая состоится на следующей неделе, пишет Ура.ру.