Коммунист из облдумы станет соперником Моора на выборах

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
По мнению экспертов, на сегодняшний день он является единственной адекватной заменой главе обкома КПРФ Тамаре Казанцевой. По информации инсайдера, окончательное решение о выдвижении Левченко на выборы губернатора будет принято на внутрипартийной конференции КПРФ, которая состоится на следующей неделе, пишет Ура.ру.
Ранее «Наш Городд» писал, что депутаты Тюменской областной Думы на этой неделе утвердили дату выборов губернатора. Они состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2023 года.