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Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

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Когда в Тюмень вернется лето?

10 июня 2023, 03:52

В Тюмени на праздничных выходных будет пасмурно и прохладно

В Тюмени наступившие длинные выходные будут прохладными. Сегодня столбики термометров в течение дня не поднимутся выше +17…+21.
Сюжет
Тюмень

Ожидается переменная облачность, в вечернее время осадки в виде дождя. В воскресенье, 11 июня, ночью термометры покажут +14…+15, днем до +17. День пройдет при переменной облачности и северо-западном ветре 5, 1 м/с.

В День России, 12 июня, похолодает. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +13…+16, скорость ветра до 4,4 м/с. Осадки маловероятны.

Во вторник, 13 июня, существенно погода не изменится: переменная облачность, +6…+16 ночью и до +18…+19 в дневные часы. В среду на тюменскую землю вернется тепло — воздух прогреется до +23…+25.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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