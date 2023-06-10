Когда в Тюмень вернется лето?

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Ожидается переменная облачность, в вечернее время осадки в виде дождя. В воскресенье, 11 июня, ночью термометры покажут +14…+15, днем до +17. День пройдет при переменной облачности и северо-западном ветре 5, 1 м/с.
В День России, 12 июня, похолодает. Максимальная дневная температура воздуха в этот день составит +13…+16, скорость ветра до 4,4 м/с. Осадки маловероятны.
Во вторник, 13 июня, существенно погода не изменится: переменная облачность, +6…+16 ночью и до +18…+19 в дневные часы. В среду на тюменскую землю вернется тепло — воздух прогреется до +23…+25.