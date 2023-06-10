Грозы, град и штормовой ветер обрушатся на Тюмень завтра

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По прогнозам тюменского ЦГМС в Тюменской области, в течение воскресенья ожидается переменная облачность и температура воздуха +16…+21, местами до +28.
В праздничный день 12 июня ночью синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, температуру воздуха +3…+8, ветер 6-11 м/с с порывами до 20 м/с. Днем день пройдет без осадков, температуре воздуха +14…+19. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду с порывами до 14 м/с.
Первый рабочий день следующей недели, вторник 13 июня, пройдет при переменной облачности. Термометры покажут +2…+7 ночью и +15…+20 в дневные часы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уровень воды в реке Туре опустился до критической отметки -27 сантиметров над нулем поста. За последние сутки он понизился на 2 сантиметра.