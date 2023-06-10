Грозы, град и штормовой ветер обрушатся на Тюмень завтра

В праздничный день 12 июня ночью синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, температуру воздуха +3…+8, ветер 6-11 м/с с порывами до 20 м/с. Днем день пройдет без осадков, температуре воздуха +14…+19. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду с порывами до 14 м/с.