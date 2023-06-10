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Грозы, град и штормовой ветер обрушатся на Тюмень завтра

10 июня 2023, 11:17
Фото: 1MI

На Тюмень в воскресенье обрушатся грозы, град и штормовой ветер

На территории Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. Непогода в виде грозы, дождей, града и ветра до 22 м/с обрушится на юг регион в воскресенье, 11 июня.
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Тюмень

По прогнозам тюменского ЦГМС в Тюменской области, в течение воскресенья ожидается переменная облачность и температура воздуха +16…+21, местами до +28.

В праздничный день 12 июня ночью синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, температуру воздуха +3…+8, ветер 6-11 м/с с порывами до 20 м/с. Днем день пройдет без осадков, температуре воздуха +14…+19. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду с порывами до 14 м/с.

Первый рабочий день следующей недели, вторник 13 июня, пройдет при переменной облачности. Термометры покажут +2…+7 ночью и +15…+20 в дневные часы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени уровень воды в реке Туре опустился до критической отметки -27 сантиметров над нулем поста. За последние сутки он понизился на 2 сантиметра.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Гроза#Град#Тюмень#Тюменская область
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