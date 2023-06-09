Заезжай и живи: квартиры с ремонтом и меблировкой пользуются большей популярность

Напомним, что все квартиры в проектах «Страны Девелопмент» сдаются в предчистовой отделке, которая предполагает выполнение всех грязных работ, разводку электричества и отопления, выполнение стяжки пола, выравнивание стен под маяк, установку розеток и выключателей, подоконников и радиаторов. Во всех без исключения квартирах установлен базовый комплект «умного дома», расширить который клиенты могут как самостоятельно, так и оформив опцию у застройщика.