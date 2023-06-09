Заезжай и живи: квартиры с ремонтом и меблировкой пользуются большей популярность

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Компания «Страна Девелопмент» предлагает эти услуги в проектах в Тюмени и Екатеринбурге. С начала года доля отремонтированных квартир в общем объеме спроса в Тюмени составила 25%, в Екатеринбурге — 28%, в Москве — 45%, в Санкт-Петербурге — 14%.
Популярность квартир с ремонтом, а также квартир с меблировкой и кухней растет. Покупатели понимают, что застройщик может выполнить ремонт за них и сделает это дешевле — так как все материалы и технику он закупает по более выгодным ценам, оптом. Кроме того, клиентам не нужно искать ремонтную бригаду, в надежности которой требуется убедиться. Таким образом, данные опция экономят средства, время и берегут нервы наших клиентов, — прокомментировал вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
Так выглядит ремонт и меблировка в проектах Тюмени и Екатеринбурга
В Тюмени и Екатеринбурге ремонт реализуется в трех цветовых исполнениях — натуральный, светлый и темный. Также «Страна» запустила уникальную для этих регионов опцию — ремонт в ванной, с помощью чего покупатели экономят до 25% бюджета на ремонт самой «дорогой» части в квартире. В Тюмени и Екатеринбурге ремонт в ванной можно заказать отдельно.
Напомним, что все квартиры в проектах «Страны Девелопмент» сдаются в предчистовой отделке, которая предполагает выполнение всех грязных работ, разводку электричества и отопления, выполнение стяжки пола, выравнивание стен под маяк, установку розеток и выключателей, подоконников и радиаторов. Во всех без исключения квартирах установлен базовый комплект «умного дома», расширить который клиенты могут как самостоятельно, так и оформив опцию у застройщика.
В столичных проектах в ЖК бизнес-класса «WOW», «Страна.Озерная», а также в питерском ЖК «Дом на Васильевском» «Страна Девелопмент» предлагает покупателям квартиры с дизайнерским ремонтом. В зависимости от проекта дизайн включает разные стилевые исполнения.
Ниже представлен вариант ремонта в стиле Cliff ЖК «Страна.Озерная» в Москве.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
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