Выставленный на продажу тюменский рынок за два года вырос в цене на 12 миллионов

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:04
Общая площадь недвижимости составляет более 13 тысяч квадратных метров. В состав лота входит двухэтажное нежилое строение (рынок, склад), кафе-сосисочная, объект незавершенного строительства, степень готовности которого составляет 35% и земельный участок площадью 11.6 тысяч квадратов.
«Район с развитой инфраструктурой, густонаселенный. В непосредственной близости от объекта находятся жилые дома, школа, детский сад и небольшой сквер. Через дорогу — лесопарк имени Гагарина. Хорошая транспортная доступность. Рядом много остановочных комплексов», — указано в объявлении.
Комплекс помещений на Малиновского в Тюмени уже пытались продать в 2021 году. Тогда стоимость коммерческой недвижимости составляла 97,5 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью за 370 миллионов рублей выставлен на продажу гостиничный комплекс рядом с деревней Дударева.