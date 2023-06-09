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Выставленный на продажу тюменский рынок за два года вырос в цене на 12 миллионов

9 июня 2023, 04:01
Фото: ЦИАН

В Тюмени на 12 миллионов рублей подорожал выставленный на продажу рынок

В Тюмени за 110 миллионов рублей пытаются продать комплекс помещений свободного значения, расположенные на улице Малиновского.
Сюжет
Тюмень

Общая площадь недвижимости составляет более 13 тысяч квадратных метров. В состав лота входит двухэтажное нежилое строение (рынок, склад), кафе-сосисочная, объект незавершенного строительства, степень готовности которого составляет 35% и земельный участок площадью 11.6 тысяч квадратов.

«Район с развитой инфраструктурой, густонаселенный. В непосредственной близости от объекта находятся жилые дома, школа, детский сад и небольшой сквер. Через дорогу — лесопарк имени Гагарина. Хорошая транспортная доступность. Рядом много остановочных комплексов», — указано в объявлении.

Комплекс помещений на Малиновского в Тюмени уже пытались продать в 2021 году. Тогда стоимость коммерческой недвижимости составляла 97,5 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью за 370 миллионов рублей выставлен на продажу гостиничный комплекс рядом с деревней Дударева.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Коммерческая недвижимость#Тюмень#Тюменская область
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