Выставленный на продажу тюменский рынок за два года вырос в цене на 12 миллионов

«Район с развитой инфраструктурой, густонаселенный. В непосредственной близости от объекта находятся жилые дома, школа, детский сад и небольшой сквер. Через дорогу — лесопарк имени Гагарина. Хорошая транспортная доступность. Рядом много остановочных комплексов», — указано в объявлении.