В преддверии летних каникул волонтеры Сбера провели серию уроков по финансовой грамотности для детей в возрасте от 7 до 13 лет. Обучающие занятия состоялись в тюменских школах, доме социальной реабилитации семей и детей «Борки», МАУ ДО ДЮЦ «Клуб детского творчества им. А. М. Кижеватова».

Волонтер Сбера — специалист управления безопасности Западно-Сибирского отделения Сбербанка Евгения Зыбина рассказывала ребятам об основных правилах финансового поведения. Не тратьте карманные деньги на мимолетные желания. Записывайте все свои расходы, например, за неделю, чтобы потом проанализировать те позиции, на которые можно было не тратить свой бюджет. Это правило позволяет научиться не совершать необдуманные покупки. Копите на мечту. Откладывайте 10% всех карманных денег в копилку и отслеживайте свои накопления. Эта полезная привычка поможет достигнуть желаемых целей и получить ощутимый результат. Не берите в долг. Деньги, взятые в долг у сверстников, всегда надо отдавать. Следующих карманных денег будет автоматически меньше, потому что часть средств придется отдать за сегодняшние желания. Такие простые правила помогут родителям научить детей правильно распоряжаться карманными деньгами. Вдвойне полезно давать карманные деньги ребенку безналичным способом. Прежде чем ребенок начнет пользоваться банковской картой, ему необходимо рассказать о мерах безопасного её использования и о базовых правилах защиты от мошенников, — рассказал заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев. Западно-Сибирское отделение Сбербанка, Марина Григорова [email protected], 8-800-707-00-70 (5409-1948), 89028156828.