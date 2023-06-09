Волонтеры Сбера провели серию уроков по финансовой грамотности

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Волонтер Сбера — специалист управления безопасности Западно-Сибирского отделения Сбербанка Евгения Зыбина рассказывала ребятам об основных правилах финансового поведения.
Такие простые правила помогут родителям научить детей правильно распоряжаться карманными деньгами. Вдвойне полезно давать карманные деньги ребенку безналичным способом. Прежде чем ребенок начнет пользоваться банковской картой, ему необходимо рассказать о мерах безопасного её использования и о базовых правилах защиты от мошенников, — рассказал заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.
Западно-Сибирское отделение Сбербанка,
Марина Григорова [email protected],
8-800-707-00-70 (5409-1948), 89028156828.