В университетах Тюмени места в общежитиях предлагают за 530 рублей в месяц

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
По данным издания URA.RU, самые дорогие общежития предлагают студентам в Тюменском государственном медицинском университете.
«Максимальная стоимость проживания в общежитиях Тюменского государственного медицинского университета составляет 3 800 рублей в месяц. Минимальная — 691 рубль. Все зависит от категории общежития и формы обучения», — сообщили представители ТюмГМУ.
ТюмГУ оказался на втором месте по стоимости жилья. В областной столице цены варьируются от 960 до 1390 рублей: на стоимость влияет тип жилья (коридорный, квартирный или гостиничный). В филиале в Тобольске — от 2 160 до 2 265 рублей.
В ТИУ проживание абитуриентов в общежитии стоит от 530 до 1 250 рублей (в Тюмени).
Замыкает рейтинг Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Плата за проживание в его общежитии — 740 рублей в месяц.
Не нужно платить за общежитие студентам ТюмГИК (их просто нет).
Если мест в общежитии недостаточно, то абитуриентам придётся снимать жильё. Самый дешевый вариант обойдется в 9 000 рублей в месяц. Самое дорогое жильё сдают вблизи ТюмГУ и Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
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