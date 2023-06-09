В университетах Тюмени места в общежитиях предлагают за 530 рублей в месяц

Ранее «Наш город» сообщал, что в Заречной части Тюмени на улице Береговой во второй половине 2023 года начнут строить доходный дом. Здесь появятся 200 квартир, стоимость аренды пока не называется. Строители проработают доступность к городской набережной и гармоничность расположения игровых площадок. Стройка получила статус масштабного инвестиционного проекта, застройщику выделили для этого участок без конкурса. Застройщиком станет СЗ «Звезда», строительной компании выделили участок без проведения торгов.