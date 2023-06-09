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В университетах Тюмени места в общежитиях предлагают за 530 рублей в месяц

9 июня 2023, 13:35
Фото: 1MI

В тюменских вузах самые дорогие места в общежитиях стоят 3 800 рублей

Тюменским студентам места в общежитиях предлагаются за 530 рублей. Самые дорогие места стоят уже 3 800.

По данным издания URA.RU, самые дорогие общежития предлагают студентам в Тюменском государственном медицинском университете.

«Максимальная стоимость проживания в общежитиях Тюменского государственного медицинского университета составляет 3 800 рублей в месяц. Минимальная — 691 рубль. Все зависит от категории общежития и формы обучения», — сообщили представители ТюмГМУ.

ТюмГУ оказался на втором месте по стоимости жилья. В областной столице цены варьируются от 960 до 1390 рублей: на стоимость влияет тип жилья (коридорный, квартирный или гостиничный). В филиале в Тобольске — от 2 160 до 2 265 рублей.

В ТИУ проживание абитуриентов в общежитии стоит от 530 до 1 250 рублей (в Тюмени).

Замыкает рейтинг Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Плата за проживание в его общежитии — 740 рублей в месяц.

Не нужно платить за общежитие студентам ТюмГИК (их просто нет).

Если мест в общежитии недостаточно, то абитуриентам придётся снимать жильё. Самый дешевый вариант обойдется в 9 000 рублей в месяц. Самое дорогое жильё сдают вблизи ТюмГУ и Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Заречной части Тюмени на улице Береговой во второй половине 2023 года начнут строить доходный дом. Здесь появятся 200 квартир, стоимость аренды пока не называется. Строители проработают доступность к городской набережной и гармоничность расположения игровых площадок. Стройка получила статус масштабного инвестиционного проекта, застройщику выделили для этого участок без конкурса. Застройщиком станет СЗ «Звезда», строительной компании выделили участок без проведения торгов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Учеба
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