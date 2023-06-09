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В Тюмени увеличивается спрос на продавцов в ТЦ, менеджеров и монтажников

9 июня 2023, 10:39
Фото: 1MI

Тюменским работодателям необходимы продавцы в ТЦ, менеджеры, токари и монтажники

В областной столице увеличивается спрос на продавцов в ТЦ, менеджеров, токарей и монтажников.

По данным сайта Зарплата.ру, на 9 июня общее число вакансий в городе приближается к 6 тысячам. Продавцам в ТЦ предлагают зарплаты до 52 тысяч рублей. В Тюмени монтажники могут рассчитывать на 85 тысяч в месяц, на вахте до 200 тысяч.

Вчера «Наш город» сообщал, что главы строительных компаний за год зарабатывают миллионы. Самую большую ежемесячную зарплату получали директора ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации» Александр Фролов и Алексей Кучерявый — 263 и 261 тысячу рублей соответственно.

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#Общество#Новости тюмени#Работа#Бизнес#Деньги#Александр Мязин
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