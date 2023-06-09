В Тюмени увеличивается спрос на продавцов в ТЦ, менеджеров и монтажников

По данным сайта Зарплата.ру, на 9 июня общее число вакансий в городе приближается к 6 тысячам. Продавцам в ТЦ предлагают зарплаты до 52 тысяч рублей. В Тюмени монтажники могут рассчитывать на 85 тысяч в месяц, на вахте до 200 тысяч.