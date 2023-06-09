В Тюмени работодателей обязали собрать данные об имеющихся прививках от кори

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Памятку о профилактике коревой инфекции опубликовал Роспотребнадзор региона. В ней указано, что при выявлении не болевших корью, не вакцинированных или привитых однократно — организовать их иммунизацию. Лиц, не болевших и не привитых против кори, но имеющих временные медицинские противопоказания, взять на контроль.
«Привлечение к работе в здании лица, не привитого и не болевшего корью создает риск заноса этой инфекции в трудовой коллектив», — указано в документе.
Также отмечено, что запрещено допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ и сыпью на коже. При выявлении случая кори или случая, подозрительного на корь, следует обратиться в местное управление Роспотребнадзора.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за выявленных случаев кори закрыли на карантин жителей дома по улице Харьковской, 64. Всего с начала года в областной столице было зарегистрировано три случая заболевания инфекцией.