В Тюмени работодателей обязали собрать данные об имеющихся прививках от кори

Памятку о профилактике коревой инфекции опубликовал Роспотребнадзор региона. В ней указано, что при выявлении не болевших корью, не вакцинированных или привитых однократно — организовать их иммунизацию. Лиц, не болевших и не привитых против кори, но имеющих временные медицинские противопоказания, взять на контроль.