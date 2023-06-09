nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Изображение материала

В Тюмени работодателей обязали собрать данные об имеющихся прививках от кори

9 июня 2023, 07:36
Фото: 1MI

В Тюмени работодателям поручили собрать данные об имеющихся прививках от кори

Работодателям Тюменской области рекомендовали собирать данные об имеющихся прививках кори у сотрудников трудового коллектива.
Сюжет
Тюмень

Памятку о профилактике коревой инфекции опубликовал Роспотребнадзор региона. В ней указано, что при выявлении не болевших корью, не вакцинированных или привитых однократно — организовать их иммунизацию. Лиц, не болевших и не привитых против кори, но имеющих временные медицинские противопоказания, взять на контроль.

«Привлечение к работе в здании лица, не привитого и не болевшего корью создает риск заноса этой инфекции в трудовой коллектив», — указано в документе.

Также отмечено, что запрещено допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ и сыпью на коже. При выявлении случая кори или случая, подозрительного на корь, следует обратиться в местное управление Роспотребнадзора.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за выявленных случаев кори закрыли на карантин жителей дома по улице Харьковской, 64. Всего с начала года в областной столице было зарегистрировано три случая заболевания инфекцией.

Читайте также:
Жителей дома в центре Тюмени отправили на карантин из-за вспышки кори
#Общество#Новости тюмени#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Вакцинация#Корь#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Тюменцы готовы платить по 500 тысяч, лишь бы избежать буллинга в школах
Сегодня, 06:47
«Исход был ясен сразу»: в суде рассмотрели жалобу по делу о «видео в кружочке»
Вчера, 07:20
Тюменцам обещают возвращение аномальной жары в июне
Вчера, 07:28
Тюменские власти потратят сотни тысяч рублей на выпуск передач о работе депутатов
Сегодня, 04:28
Крыльцо здания правительства Тюменской области отреставрируют за миллион рублей
Вчера, 14:41
Заезжай и живи: квартиры с ремонтом и меблировкой пользуются большей популярность
Сегодня, 04:00