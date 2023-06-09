В Тюмени проверили магазины, где могли продавать смертельный сидр

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Совместно с прокуратурой региона была организована проверка. В настоящее время случаев реализации суррогатного алкоголя на территории региона не выявлено. Проверочные мероприятия продолжаются.
«Проводится сбор, анализ данных, в том числе которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, в сети „Интернет“, иных общедоступных ресурсах», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Напомним, первые сообщения об отравлениях яблочным алкогольным напитком «Мистер Сидр» начали поступать 3 июня из Ульяновской области. Позже стали появляться сообщения об отравлениях и в других регионах России. В настоящее время известно о более 100 пострадавших и 30 погибших после употребления суррогатного алкоголя.
Из оборота в целом по России изъято более 70 тысяч напитка «Мистер сидр».
Компания-производитель «Мистера сидра», ООО «Анди», находится в Самарской области. Ее учредитель, 32-летний Анар Гусейнов, арестован.
В ходе масштабных мероприятий по установлению каналов поставок напитка выяснилось, что варили суррогат из спирта, хранившегося на складе МВД.
«В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ „Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области“. Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий. В настоящее время за совершение указанных хищений сотрудниками полиции задержаны двое жителей города Самары, устанавливаются их сообщники. Кроме того, задержан сержант полиции, осуществлявший охрану склада и оказавший содействие злоумышленникам, пропустив их на территорию», — указано в сообщении МВД России.
Замначальника ГУ МВД России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов уволен со своей должности по решению министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева. Также из органов будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области», полковник внутренней службы Александр Ремнев.