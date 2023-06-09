В Тюмени проверили магазины, где могли продавать смертельный сидр

Напомним, первые сообщения об отравлениях яблочным алкогольным напитком «Мистер Сидр» начали поступать 3 июня из Ульяновской области. Позже стали появляться сообщения об отравлениях и в других регионах России. В настоящее время известно о более 100 пострадавших и 30 погибших после употребления суррогатного алкоголя.