В «Сириусе» прошли приуроченные к председательству России в органах ЕАЭС мероприятия

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Как сообщает newstracker.ru, на площадке «Сириуса» организаторы провели заседание Евразийского межправительственного совета, III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, международную выставку «Евразия — наш дом». Помимо перечисленных событий, прошло и заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Согласно заявлению главы кабинета министров России Михаила Мишустина, принятые на площадке решения и разработанные усилиями сторон стратегии будут способствовать дальнейшему развитию взаимодействия.
Укрепление деловых связей внутри ЕАЭС и развитие интеграционного взаимодействия, цифровизацию и деятельность внутреннего рынка альянса обсуждали лидеры стран на заседаниях Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составе с 7 по 8 июня. Спикеры поднимали вопрос о реализации перечня приоритетных мероприятий цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, выполнении условий Соглашения об использовании электронных навигационных пломб и открытии независимого рейтингового агентства. По результатам мероприятия решено было подписать 14 официальных договоренностей, включая Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах «пятерки». Жители стран ЕАЭС, которые получат такие документы, смогут без каких-либо ограничений трудиться по своему рабочему профилю во всех союза.
На III Евразийском конгрессе было инициировано обсуждение особенностей развития инфраструктуры и открытия новых логистических коридоров. Помимо этого, был налажен обмен опытом по ряду направлений, созданы современные межстрановые инициативы в промышленной отрасли, поднимались вопросы цифровизации и развития передовых технологических решений. На пленарной сессии «Евразия будущего: от вызовов к решениям» о политике своих государств в направлении развития данного интеграционного формата и Евразийского региона в целом рассказали главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана.