В «Сириусе» прошли приуроченные к председательству России в органах ЕАЭС мероприятия

Укрепление деловых связей внутри ЕАЭС и развитие интеграционного взаимодействия, цифровизацию и деятельность внутреннего рынка альянса обсуждали лидеры стран на заседаниях Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составе с 7 по 8 июня. Спикеры поднимали вопрос о реализации перечня приоритетных мероприятий цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, выполнении условий Соглашения об использовании электронных навигационных пломб и открытии независимого рейтингового агентства. По результатам мероприятия решено было подписать 14 официальных договоренностей, включая Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах «пятерки». Жители стран ЕАЭС, которые получат такие документы, смогут без каких-либо ограничений трудиться по своему рабочему профилю во всех союза.