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В «Сириусе» прошли приуроченные к председательству России в органах ЕАЭС мероприятия

9 июня 2023, 19:27
Фото: РИА Новости
В Сочи на площадке федеральной территории «Сириус» 7–9 июня был проведен цикл мероприятий, поводом для которых стало председательство России в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в этом году. Оператором событий стал Фонд Росконгресс.

Как сообщает newstracker.ru, на площадке «Сириуса» организаторы провели заседание Евразийского межправительственного совета, III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, международную выставку «Евразия — наш дом». Помимо перечисленных событий, прошло и заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Согласно заявлению главы кабинета министров России Михаила Мишустина, принятые на площадке решения и разработанные усилиями сторон стратегии будут способствовать дальнейшему развитию взаимодействия.

Укрепление деловых связей внутри ЕАЭС и развитие интеграционного взаимодействия, цифровизацию и деятельность внутреннего рынка альянса обсуждали лидеры стран на заседаниях Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составе с 7 по 8 июня. Спикеры поднимали вопрос о реализации перечня приоритетных мероприятий цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, выполнении условий Соглашения об использовании электронных навигационных пломб и открытии независимого рейтингового агентства. По результатам мероприятия решено было подписать 14 официальных договоренностей, включая Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах «пятерки». Жители стран ЕАЭС, которые получат такие документы, смогут без каких-либо ограничений трудиться по своему рабочему профилю во всех союза.

На III Евразийском конгрессе было инициировано обсуждение особенностей развития инфраструктуры и открытия новых логистических коридоров. Помимо этого, был налажен обмен опытом по ряду направлений, созданы современные межстрановые инициативы в промышленной отрасли, поднимались вопросы цифровизации и развития передовых технологических решений. На пленарной сессии «Евразия будущего: от вызовов к решениям» о политике своих государств в направлении развития данного интеграционного формата и Евразийского региона в целом рассказали главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана.

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