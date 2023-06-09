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Тюменский рынок пытаются продать второй год, топ-менеджера обвиняют во взятке 24 млн

9 июня 2023, 18:36
Фото: 1MI

Топ-менеджера обвиняют во взятке 24 млн, тюменский рынок пытаются продать второй год

В Тюмени за 110 миллионов рублей пытаются продать комплекс помещений на улице Малиновского.

Выставленный на продажу тюменский рынок за два года вырос в цене на 12 миллионов.

Общая площадь почти 13 000 «квадратов». В двухэтажном здании есть склад, кафе-сосисочная, объект незавершенного строительства, степень готовности которого составляет 35% и земельный участок площадью 11.6 тысяч квадратов.

«Район с развитой инфраструктурой, густонаселенный. В непосредственной близости от объекта находятся жилые дома, школа, детский сад и небольшой сквер. Через дорогу — лесопарк имени Гагарина. Хорошая транспортная доступность. Рядом много остановочных комплексов», — указано в объявлении.

Здание уже пытались реализовать в 2021 году. Тогда стоимость коммерческой недвижимости составляла 97,5 миллионов рублей.

Топ-менеджера из Тюмени обвинили в многомиллионной взятке.

Главу филиала АО «Россети Тюмень» — обвиняется в получении взяток на сумму более 24,5 млн рублей.

«В период с февраля 2021 года по март 2022 года обвиняемый и два его заместителя получали взятки от руководителей подрядных организаций за способствование подконтрольным им юридическим лицам», — следует из материалов дела.

Сейчас на его имущество более 26 млн рублей наложили арест. У него были конфискованы две квартиры площадью 120 и 180 квадратных метров, а также автомобиль «Ауди».

На праздничных выходных в Тюмени сохранится прохладная погода.

Утром в областном центре будет всего лишь +15 градусов. В дневные часы потеплеет до +20… +21 градуса. Возможны порывы ветра до 8 — 9 м/с в дневные часы, по данным сервиса «Яндекс. Погода». Вечером он сменит направление на западное, похолодает до +19.

В тёмное время суток синоптики прогнозируют всего +14 градусов.

Похолодание приходит в Тюмень
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Работа
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