Тюменский рынок пытаются продать второй год, топ-менеджера обвиняют во взятке 24 млн

Утром в областном центре будет всего лишь +15 градусов. В дневные часы потеплеет до +20… +21 градуса. Возможны порывы ветра до 8 — 9 м/с в дневные часы, по данным сервиса «Яндекс. Погода». Вечером он сменит направление на западное, похолодает до +19.