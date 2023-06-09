Тюменский рынок пытаются продать второй год, топ-менеджера обвиняют во взятке 24 млн

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Выставленный на продажу тюменский рынок за два года вырос в цене на 12 миллионов.
Общая площадь почти 13 000 «квадратов». В двухэтажном здании есть склад, кафе-сосисочная, объект незавершенного строительства, степень готовности которого составляет 35% и земельный участок площадью 11.6 тысяч квадратов.
«Район с развитой инфраструктурой, густонаселенный. В непосредственной близости от объекта находятся жилые дома, школа, детский сад и небольшой сквер. Через дорогу — лесопарк имени Гагарина. Хорошая транспортная доступность. Рядом много остановочных комплексов», — указано в объявлении.
Здание уже пытались реализовать в 2021 году. Тогда стоимость коммерческой недвижимости составляла 97,5 миллионов рублей.
Топ-менеджера из Тюмени обвинили в многомиллионной взятке.
Главу филиала АО «Россети Тюмень» — обвиняется в получении взяток на сумму более 24,5 млн рублей.
«В период с февраля 2021 года по март 2022 года обвиняемый и два его заместителя получали взятки от руководителей подрядных организаций за способствование подконтрольным им юридическим лицам», — следует из материалов дела.
Сейчас на его имущество более 26 млн рублей наложили арест. У него были конфискованы две квартиры площадью 120 и 180 квадратных метров, а также автомобиль «Ауди».
На праздничных выходных в Тюмени сохранится прохладная погода.
Утром в областном центре будет всего лишь +15 градусов. В дневные часы потеплеет до +20… +21 градуса. Возможны порывы ветра до 8 — 9 м/с в дневные часы, по данным сервиса «Яндекс. Погода». Вечером он сменит направление на западное, похолодает до +19.
В тёмное время суток синоптики прогнозируют всего +14 градусов.