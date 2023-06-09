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Тюменские власти потратят сотни тысяч рублей на выпуск передач о работе депутатов

9 июня 2023, 04:28
Фото: 1MI

Тюменские власти объявили аукцион на съемку телепередач о работе депутатов

Тюменские власти ищут компанию, которая займется съемками фильма о деятельности депутатов. Соответствующая закупка стоимостью 712 тысяч рублей опубликована на портале Госзакупки.
Сюжет
Тюмень
«Объект закупки — оказание услуг по производству и размещению в эфире телепрограмм о деятельности депутатов Тюменской областной Думы на телевизионном канале, осуществляющем трансляцию на территорию Тюмени и Тюменского района», — отмечено в документации.

Там же указано, что общая продолжительность телепрограмм о деятельности парламентариев должна составить 178 минут. Видеосъемки должны пройти как на Территории тюменской области, так в Югре и на Ямале. Срок оказания услуг с 1 января 2024 года по 18 ноября.2024 года.

Заявки на участие будут принимать до 16 июня включительно. Подведение итогов запланировано на 20 июня 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти заплатят 52 миллиона рублей авиакомпании Utair за оказание услуг по предоставлению вертолетов МИ-8АМТ/МТВ с экипажами для тушения ландшафтных пожаров. Контракт с компанией был заключен в конце мая.

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#Валентина Бурнашева#Закупки#Депутат#Депутаты#Телепрограммы#Тюмень#Тюменская область
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