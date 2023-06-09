Тюменские власти потратят сотни тысяч рублей на выпуск передач о работе депутатов

Там же указано, что общая продолжительность телепрограмм о деятельности парламентариев должна составить 178 минут. Видеосъемки должны пройти как на Территории тюменской области, так в Югре и на Ямале. Срок оказания услуг с 1 января 2024 года по 18 ноября.2024 года.