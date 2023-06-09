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Стали известны самые «вшивые» районы Тюменской области

9 июня 2023, 08:01
Фото: Википедия

Роспотребнадзор назвал самые «вшивые» районы Тюменской области

Санитарные врачи Тюменской области назвали районы, в которых в 2022 году было выявлено наибольшее число заболевших педикулезов и чесоткой.
Сюжет
Тюмень

В число самых неблагополучных вошли Вагайский район (показатель 69,2 на 100 тысяч населения), Ялуторовск (37,5 на 100 тысяч), Нижнетавдинский район (27,91 на 100 тысяч), Ишим (21,9), Голышмановский район (21,1), Тюмень (19,7 на 100 тысяч населения).

При этом пораженность педикулезом на территории области в 2022 году снизилась на 36,5% по сравнению с 2021 годом. Большая часть заболевших — дети до 14 лет, сообщает в докладе Роспотребнадзора.

Что касается чесоткой, то показатель заболеваемости также сократился на 19,7% по сравнению с 2021 годом. Высокий уровень заболеваемости сохраняется в ряде территорий: Вагайский район — показатель 29,65, Нижнетавдинский район — 37,3, Ярковский район — 13,12, Абатский район — 12,3, Викуловский район — 26,8, Тобольск — 3,9 на 100 тысяч населения.

Большая часть заболевших — дети до 14 лет из числа сельских жителей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области восемь подростков заразились гонореей и сифилисом. Одному из заболевших не было 14 лет.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Болезни#Паразиты#Тюмень#Тюменская область
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