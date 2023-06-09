Многие семьи из Тюмени с 2023 года приобрели право получения выплат из средств маткапитала. Напомним, что раньше такие пособия выплачивались только на вторых по счету детей, не достигших трехлетнего возраста. Теперь же оформить выплату можно на любого ребенка, вне зависимости от того, какой по счету он в семье. Главное — возраст не более трех лет и финансовое положение семьи, которое в обязательном порядке учитывается при назначении такой выплаты.