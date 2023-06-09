Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
С 2023 года в России за начисление пенсий, различных видов помощи гражданам от государства, в том числе выплат и пособий на детей, отвечает новая структура — Социальный фонд. Ранее его функции выполняли ФСС и Пенсионный фонд России.
В числе первых нововведений, установленных Социальным фондом, — новая, единая для всей страны дата перечисления пособий на детей. До недавнего времени выплаты приходили в разное время жителям Тюмени, других регионов страны. Однако в 2023 году пособия будут начисляться в одни и те же даты.
Единое пособие на детей семьи Тюмени и других городов России будут получать ежемесячно третьего числа, выплаты из средств маткапитала — ежемесячно пятого числа. Стоит отметить, что начисление осуществляется за минувший месяц. К примеру, в июне 2023 года в Тюмени получили пособие из средств маткапитала за май, а аналогичная выплата за июнь, соответственно, будет зачислена пятого июля.
Что касается выплат пособий по уходу за детьми до полутора лет, которые получают в Тюмени официально трудоустроенные родители, то эти средства будут зачисляться ежемесячно восьмого числа. Изменения в графике выплат возможны с учетом праздничных и выходных дней.
Многие семьи из Тюмени с 2023 года приобрели право получения выплат из средств маткапитала. Напомним, что раньше такие пособия выплачивались только на вторых по счету детей, не достигших трехлетнего возраста. Теперь же оформить выплату можно на любого ребенка, вне зависимости от того, какой по счету он в семье. Главное — возраст не более трех лет и финансовое положение семьи, которое в обязательном порядке учитывается при назначении такой выплаты.
В 2023 году пособия из средств материнского капитала в Тюмени смогут получать только семьи с определенным доходом. Так, доход на одного члена семьи должен составлять менее двукратного размера прожиточного минимума на душу населения по региону, конкретно — по Тюменской области. Если среднедушевой доход будет больше, права на выплату у семьи, соответственно, не будет.
Выплаты из средств материнского капитала начисляются каждый месяц до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, или до тех пор, пока сумма маткапитала не будет исчерпана. Также выплаты прекращаются, если семья заявителей утрачивает соответствующее право. Для начисления пособия необходимо обратиться с заявлением в МФЦ или направить его через сайт «Госуслуги».