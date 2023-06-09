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Родительский комитет Тюмени возмущен пошлыми песнями на Дне защиты детей

9 июня 2023, 11:45
Фото: 1MI

Родители Тюмени возмущены песнями об алкоголе и Куршавеле на Дне защиты детей

Тюменский родком был возмущён праздничной программой в день защиты детей. Ребята пели песни о поездках в Куршавель и алкоголе.
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Дети
«Остались не только вопросы, остались впечатления, тягостные, неприятные, и крайнее недоумение, и даже оторопь … от двух прослушанных песен, которые были исполнены на одной из площадок, где давали концерт 1 июня детские коллективы Тюмени», — отмечается на сайте родительского комитета.

Больше всего их возмутили следующие фразы: «Мы б тоже хотели танцевать до рассвета крутые коктейли отдыхать в Куршевеле».

Представители родкома отправили обращение в администрацию города.

Ранее сообщалось, что родители Тюмени готовы платить по 500 тысяч рублей за частные учебные заведения, лишь бы избежать буллинга в школах.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дети#Работа
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