Родительский комитет Тюмени возмущен пошлыми песнями на Дне защиты детей

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
«Остались не только вопросы, остались впечатления, тягостные, неприятные, и крайнее недоумение, и даже оторопь … от двух прослушанных песен, которые были исполнены на одной из площадок, где давали концерт 1 июня детские коллективы Тюмени», — отмечается на сайте родительского комитета.
Больше всего их возмутили следующие фразы: «Мы б тоже хотели танцевать до рассвета крутые коктейли отдыхать в Куршевеле».
Представители родкома отправили обращение в администрацию города.
Ранее сообщалось, что родители Тюмени готовы платить по 500 тысяч рублей за частные учебные заведения, лишь бы избежать буллинга в школах.