Пьяные тюменцы справили нужду под окнами дома и хотели побить недовольных жильцов

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
После этого они устроили скандал и хотели попасть в подъезд, чтобы разобраться с жильцом, который высказал им свое недовольство.
Это произошло в ночь с 6 на 7 июня, сообщил очевидец в паблике «ЧС Тюмень», прикрепив к посту видео.
«Все круглосуточные магазины в городе торгуют алкашкой! Менты об этом прекрасно знают и ничего с этим не делают. У нас на Щербакова, 140, каждую ночь под окнами крики, драки возле круглосуточного магазина», — возмутилась в комментариях одна из местных жительниц.
Ранее «Наш город» писал, что курьер доставил заказ в одну из квартир жилого дома и на обратном пути справил нужду прямо в подъезде.