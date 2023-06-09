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Пьяные тюменцы справили нужду под окнами дома и хотели побить недовольных жильцов

9 июня 2023, 09:05
Фото: 1MI

Пьяные тюменцы справили нужду возле дома в микрорайоне Восточный

Пьяные посетители круглосуточного магазина на Монтажников, 41, решили справить нужду прямо под окнами многоквартирного дома.

После этого они устроили скандал и хотели попасть в подъезд, чтобы разобраться с жильцом, который высказал им свое недовольство.

Это произошло в ночь с 6 на 7 июня, сообщил очевидец в паблике «ЧС Тюмень», прикрепив к посту видео.

«Все круглосуточные магазины в городе торгуют алкашкой! Менты об этом прекрасно знают и ничего с этим не делают. У нас на Щербакова, 140, каждую ночь под окнами крики, драки возле круглосуточного магазина», — возмутилась в комментариях одна из местных жительниц.

Ранее «Наш город» писал, что курьер доставил заказ в одну из квартир жилого дома и на обратном пути справил нужду прямо в подъезде.

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#Елена Чебоксарова#Правонарушение#Хулиганство#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пьяный дебош
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