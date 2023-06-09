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Пропавшую в мае тюменку все ещё не могут найти

9 июня 2023, 09:16
Фото: 1MI

Пропавшую 35-летнюю тюменку ищут с 31 мая

Кристина Рычкова ушла из дома 31 мая. Появилась информация, что в тот день её видели на трассе Тюмень — Омск.

В ДПСО «Тюменьрегионспас» обращаются к водителям, которые были на автодороге с 20 часов вечера 31 мая до 9 утра 1 июня. Если у кого-то сохранились записи видеорегистратора, видео можно прислать по номеру 89829227884 инфоргу Виктории (WA/Viber/Telegram). Также все, кому станет известно о местонахождении 35-летней тюменки, могут позвонить на номер горячей линии 8-800-600-59-52.


Напомним, в последний раз девушку видели во всем белом: на ней были надеты брюки, кофта и кроссовки. Среди примет в ориентировке перечиляются русые волосы, карие глаза, рост 175 см.

Ранее «Наш город» писал, что через 10 месяцев жителя Ялуторовска нашли мёртвым.

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#Елена Чебоксарова#Пропавшие без вести#Поиски человека#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень - Омск
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