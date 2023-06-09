Пропавшую в мае тюменку все ещё не могут найти

В ДПСО «Тюменьрегионспас» обращаются к водителям, которые были на автодороге с 20 часов вечера 31 мая до 9 утра 1 июня. Если у кого-то сохранились записи видеорегистратора, видео можно прислать по номеру 89829227884 инфоргу Виктории (WA/Viber/Telegram). Также все, кому станет известно о местонахождении 35-летней тюменки, могут позвонить на номер горячей линии 8-800-600-59-52.