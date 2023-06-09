Продолжается поиск двух пропавших рыбаков в Хабаровском крае

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:09
Группа спасателей МЧС России проводит поиски двух мужчин, которые пропали в районе мыса Субботина в Николаевском районе. За последние два дня с применением вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России было обследовано около 700 квадратных километров местности из воздуха.
Пропавшие рыбаки — двое мужчин, родившихся в 1983 и 1994 годах. 30 мая на берегу Амура был обнаружен катер и тело еще одного рыбака. Однако судьба двух оставшихся рыбаков до сих пор остается неизвестной, пишут Известия.