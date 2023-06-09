Продолжается поиск двух пропавших рыбаков в Хабаровском крае

Пропавшие рыбаки — двое мужчин, родившихся в 1983 и 1994 годах. 30 мая на берегу Амура был обнаружен катер и тело еще одного рыбака. Однако судьба двух оставшихся рыбаков до сих пор остается неизвестной, пишут Известия.