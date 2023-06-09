Полиция Алтая раскрыла мошенников, обманывавших пользователей сервиса попутчиков

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Члены группировки использовали фишинговые страницы для обмана и получения реквизитов карт у потерпевших, после чего обнуляли счета пострадавших для оплаты своих дальних поездок.
Эксперты отмечают, что многие жертвы сами способствуют деятельности мошенников, не соблюдая правила безопасности при использовании общественных ресурсов. Схемы обмана на сайтах объявлений и маркетплейсах набирают обороты.
Подробности о том, какие схемы обмана набирают популярность в настоящее время и как мошенникам удается вывести средства со счетов обманутых россиян, обходя санкции, можно узнать из материала, опубликованного в «Известиях».