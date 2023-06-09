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Posted 9 июня 13:05

Published 9 июня 13:05

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Updated Сегодня, 00:11

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Почти 50 тюменцев удостоены высоких государственных наград

9 июня 2023, 13:05
Фото: сайт правительства Тюменской области
Александр Моор вручил тюменцам государственные награды, поощрения президента России, награды и поощрения Тюменской области. В числе 47 награжденных — врачи, педагоги и ученые, аграрии, энергетики, тренеры тюменских спортсменов. Из них 10 удостоены медали «За отвагу».

Сегодня мы видим, как, несмотря на сложности и санкции, в условиях глобального противостояния Россия идет вперед, возрождая и восстанавливая то, что было когда-то утеряно, стимулируя реализацию новых идей и проектов, совершая рывок в развитии, чтобы обрести экономический и технологический суверенитет и стать еще крепче.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая торжественную церемонию вручения государственных и региональных наград, которая состоялась в канун Дня России в Большом зале областного правительства.

«Все эти созидательные дела вершат граждане нашей страны, в числе которых, конечно, и тюменцы. Особые слова благодарности от себя лично и от имени всех тюменцев я адресую нескольким нашим землякам, которые находятся в этом зале. Все они удостоены высокой государственной награды за личное мужество, проявленное при выполнении специальных заданий по обеспечению безопасности нашего государства», — обратился к собравшимся глава региона.

«Ваш профессиональный путь, ваша жизнь, ваши поступки — яркий пример того, что вершат историю страны и региона — люди. И в основе достижений, успеха и побед государства — труд, талант, профессионализм, мужество, внутренняя сила и характер его граждан», — подчеркнул, приветствуя, Александр Моор.

Губернатор тепло поздравил земляков с наступающим Днем России и поблагодарил их за созидательный труд и боевую доблесть.

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