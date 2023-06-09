Почти 50 тюменцев удостоены высоких государственных наград

«Все эти созидательные дела вершат граждане нашей страны, в числе которых, конечно, и тюменцы. Особые слова благодарности от себя лично и от имени всех тюменцев я адресую нескольким нашим землякам, которые находятся в этом зале. Все они удостоены высокой государственной награды за личное мужество, проявленное при выполнении специальных заданий по обеспечению безопасности нашего государства», — обратился к собравшимся глава региона.