Пиломатериалы, крепеж и краска подорожали в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По данным подписчиков паблика «Ишим пере Подслушано», наиболее сильно подорожали крепёж, комплектующие и импортные лаки и краски — от 50%. Рост цен связан с открытием строительного сезона и увеличением спроса на загородную недвижимость в Тюмени и Тобольске.
В мае «Наш город» сообщал о дефиците ОСБ (пиломатериал для фасадов зданий и внутренней отделки) и росте цен на цемент в мешках ПЦ 400 с 350 до 400 рублей. В прошлом месяце начался дачный сезон.