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Пиломатериалы, крепеж и краска подорожали в Тюменской области

9 июня 2023, 10:18
Фото: 1MI

В новом строительном сезоне подорожали пиломатериалы и краска

В регионе подорожал пиломатериал. В июне 1 кубометр теперь стоит от 8 500 рублей (в апреле 7 900).

По данным подписчиков паблика «Ишим пере Подслушано», наиболее сильно подорожали крепёж, комплектующие и импортные лаки и краски — от 50%. Рост цен связан с открытием строительного сезона и увеличением спроса на загородную недвижимость в Тюмени и Тобольске.

В мае «Наш город» сообщал о дефиците ОСБ (пиломатериал для фасадов зданий и внутренней отделки) и росте цен на цемент в мешках ПЦ 400 с 350 до 400 рублей. В прошлом месяце начался дачный сезон.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Стройка
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