Пиломатериалы, крепеж и краска подорожали в Тюменской области

По данным подписчиков паблика «Ишим пере Подслушано», наиболее сильно подорожали крепёж, комплектующие и импортные лаки и краски — от 50%. Рост цен связан с открытием строительного сезона и увеличением спроса на загородную недвижимость в Тюмени и Тобольске.