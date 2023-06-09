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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл приедет в Тюмень на этой неделе

9 июня 2023, 06:32
Фото: Патриарх Кирилл

В Тюменской области ждут патриарха Кирилла на освящение храмов

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетит на этой неделе Тюменскую область. Ожидается, что он освятит два храма, в Тобольске и Тюмени.
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Тюмень

В субботу, 10 июня, Великое освящение храма Вознесения Господня состоится в Тобольске, в воскресенье, 11 июня, состоится Великое освящение Благовещенского собора в Тюмени.

Богослужение будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Спас», «Союз» (10:00), «Тюменское время», «Тобольское время» и радио «Вера» (8:30), сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Кроме того, сегодня в Тюмень привезут мощи великомученика Георгия Победоносца. Встреча ковчега с частицей святых мощей состоится 9 в 14:45 у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. Прикоснуться к святыне верующие смогут до 10 июня. Вечером в субботу ковчег отправится в другие регионы России.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в следующем году отреставрируют часовню в Александровском саду. Необходимые денежные средства на проведение работ выделены из областного бюджета.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Патриарх#Церковь#Храм#Тюмень#Тюменская область
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