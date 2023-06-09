Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл приедет в Тюмень на этой неделе

Кроме того, сегодня в Тюмень привезут мощи великомученика Георгия Победоносца. Встреча ковчега с частицей святых мощей состоится 9 в 14:45 у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. Прикоснуться к святыне верующие смогут до 10 июня. Вечером в субботу ковчег отправится в другие регионы России.