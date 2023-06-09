Новое производство: в Тюменской области теперь собирают полуприцепы для аграриев

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По данным телеканала «Тюменское время», производство полуприцепов удалось наладить за несколько месяцев. Есть ряд особенностей — больший угол поворота и цена (почти в 2 раза меньше, чем импортные аналоги).
Большинство запчастей на новой технике — отечественные. Это должно решить проблему с обслуживанием механизмов.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский завод по переработке гороха станет первым заводом подобного типа в России