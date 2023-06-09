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Новое производство: в Тюменской области теперь собирают полуприцепы для аграриев

9 июня 2023, 12:07
Фото: Скрин "Тюменское время"

Тюменское предприятие снизило цены на полуприцепы для аграриев почти в 2 раза

Тюменское предприятие начало производство полуприцепов грузоподъёмностью до 24 тонн. Они должны заменить зарубежные аналоги в агропромышленности.

По данным телеканала «Тюменское время», производство полуприцепов удалось наладить за несколько месяцев. Есть ряд особенностей — больший угол поворота и цена (почти в 2 раза меньше, чем импортные аналоги).

Большинство запчастей на новой технике — отечественные. Это должно решить проблему с обслуживанием механизмов.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский завод по переработке гороха станет первым заводом подобного типа в России

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