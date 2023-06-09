«Не говори, а раздевайся»: как тюменок заманивают в вебкам-бизнес

Сотруднице также обещают конфиденциальность, мол работать вы будут на сайте, где сидят только иностранцы, а потому никто из знакомых не узнает подробностей о вашей работе. Вам не скажет о том, что сменив геолокацию устройства, на сайт сможет зайти любой человек из любого региона. И уж тем более о том, что существуют мошенники, которые зарабатывают на том, что шантажируют вебкам-моделей.