«Не говори, а раздевайся»: как тюменок заманивают в вебкам-бизнес

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
«Наш город» уже рассказывал о том, что вакансии в вебкам-сфере появлялись на сайте hh.ru и владельцы студий ждали, когда девушки сами откликнуться на вакансию «модели» или «ведущей». Схема работала, так как девушек привлекали указанные условия, среди которых отпуск в любое время, индивидуальный график и крупная зарплата.
Теперь же владельцы студий стали обращаться в тюменкам напрямую и предлагать работу в мессенджерах. При чем рассылку организовывает та же студи, что набирала людей через сервис поиска работы. Однако ранее она называлась «ArtRoyal», теперь с того же номера с предложением о работе «моделью» пишут из студии «Roxy».
«Студия „Roxy“ набирает моделей. Гибкий и удобный график! Бонусы и подарки. Стабильные выплаты! Обучение английскому, танцам, йоге при выполнении целей», — пишет менеджер и предлагает назначить собеседование.
Однако на встрече вам расскажут, что основной вашей работой будут «разговоры» с мужчинами. Причем вести «диалог» нужно так, чтобы собеседник захотел вам заплатить.
«Вам нужно будет просто разговаривать с людьми, у которых какие-то проблемы или они просто хотят поболтать. Но ваша цель — увести клиента из общей трансляции в приватный чат и удерживать его там как можно дольше, ведь за каждую минуту с вами он будет платить деньги», — рассказывала о работе менеджер студии.
О том, что перед камерой придется раздеваться и говорить на весьма интимные темы, напрямую не говорят. Однако на это намекает гардероб, который предоставляют сотрудницам. Он состоит из откровенных платьев, шпилек, топиков и мини-юбок.
Сотруднице также обещают конфиденциальность, мол работать вы будут на сайте, где сидят только иностранцы, а потому никто из знакомых не узнает подробностей о вашей работе. Вам не скажет о том, что сменив геолокацию устройства, на сайт сможет зайти любой человек из любого региона. И уж тем более о том, что существуют мошенники, которые зарабатывают на том, что шантажируют вебкам-моделей.
К слову, студия работает сразу на нескольких вебкам-сайтах, которые называют уровнями. Хорошо себя проявившую сотрудницу допускают на более популярный сайт и так далее. Чем популярнее сайт — тем выше оплата. Работодатель будет забирать половину вашего заработка за предоставление техники, одежды и рабочего места, в которое входит комната, обустроенная так, чтобы казалось, что вы находитесь дома.
На собеседовании вам расскажут, сто работа в этой сфере — это чуть ли не лучшее, что может. быть. Однако правда вскроется позже, когда уйти из вебкама будет уже проблематично.
Мы поговорили с несколькими девушками, которые связаны или были связаны с вебкам-бизнесом. Большинство из них работали в студиях. Они рассказали, что их плавно подводили к крайне откровенному поведению перед камерой.
«Сначала тебя просят просто разговаривать, сидя в очень открытом наряде. Потом тебе объясняют, что для большего заработка надо еще оголиться. Потом просят себя потрогать, приносят различные приспособления и так ты скатываешься до порнографии», — рассказала девушка.
Она признается, что основным стимулом для нее были большие деньги, которые молодой специалист без опыта, по ее мнению, нигде не сможет заработать. Это являлась главной мотивацией и для других девушек.
«Деньги кружат голову, глушат переживания внутри. После „работы“ ощущаешь себя грязной и часто задумываешься о том, чтобы уйти, но потом приходит зарплата, ты ее тратишь и забываешь о том, как получила эти деньги», — рассказала бывшая вебкамщица.
Но многим удается завязать с такой работой и устроиться на обычную; Однако привыкать к новому очень непросто.
«Там ты за пару часов зарабатывал столько, сколько теперь получаешь за неделю или месяц. Это ощутимое финансовое падение. Пусть сначала тяжело, но потом начинаешь получать удовольствие от того, что зарабатываешь не телом, а своей головой. Но мне для осознания этого понадобились 3 года. Вебкам — это болото, которое жутко затягивает», — объяснила девушка.
Девушки отмечают, что первая неизбежная неприятность, с которой сталкивается любая сотрудница сферы — это шантаж и слив видеозаписей.
«Твои близкие, друзья, знакомые, все равно узнают чем ты занимаешься. Твои видео, в лучшем случае, будут просто слиты в интернет, в худшем — ими тебя будут шантажировать. Этого никак нельзя избежать, хотя вам в студии будут говорить обратное», — рассказала девушка.
Другая проблема — сложности с «увольнением». Они могут возникнуть по двум причинам: неделание терять крупный заработок и давление со стороны работодателя.
«Тебе могут сказать, что ты обязана найти кого-то вместо себя, иначе будут проблемы. Итак, пока ты не принесешь новую муху в эту паутину, ты обязана продолжать сидеть перед вебкамерой», — говорит одна из девушек.
Другая угроза кроется в том, что очень часто из этой сферы девушек потом «выкупают» владельцы порнографических студий и люди, зарабатывающие на деятельности проституток.
«Глаза затуманивают большими деньгами, прочат успешное будущее. Это коснется тех, кто смог завоевать популярность на вебкам-сервисах. Часто девочкам также прямо не говорят о том, что им придется делать. И тем более не рассказывают, что оттуда они уже уйти скорее всего не смогут, там совсем другие цены и законы бизнеса», — рассказала одна из девушек.
Все участницы разговора никому бы не порекомендовали ввязываться в вебкам. Сейчас они жалеют о потерянном времени, которое могли потратить на учебы и развитие полезных навыков.
«Все приходится начинать с нуля. Вспоминаешь, как смеялась над друзьями, которые горбатились за 25 тысяч в месяц, а я это поднимала по щелчку пальцев. теперь все наоборот, у них зарплаты вырости, а я начинаю с нуля. Вам это не дало, девочки. Цените себя, как личность, и свое тело», — рекомендует девушка.