На Ленинградском вокзале откроется интерактивная площадка «PRO Вокзалы»

Посетители вокзального комплекса смогут не только ознакомиться с трендами и инновациями в отрасли, но и самостоятельно протестировать множество технологий. Пространство площадки разделено на несколько локаций, каждая из которых посвящена конкретному сервису или услуге. Здесь посетители смогут опробовать новые посадочные места и автоматические камеры хранения, задать вопросы оператору через справочный видеотерминал, посетить кофейню «Вокзалы России», приобрести сувениры и сделать фотографию в тематической фотозоне. Кроме того, гости смогут «посетить» бизнес-зал, а дети найдут развлечения в детской игровой комнате.