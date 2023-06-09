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Молодого тюменца сбили в районе ТРЦ «Океан»

9 июня 2023, 15:08
Фото: 1MI

Тюменец попал под колеса автомобиля в центре города: его госпитализировали

Очевидцы сообщают, что сегодня на перекрестке торговых центров «Океан» и «Москва» по улице Республики сбили молодого человека.
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ДТП

Сообщение об этом появилось в 19.26 в паблике «ЧС Тюмень». По информации местной жительницы, пешеход не успел пребежать дорогу.

Очевидцы рассказали, что пострадавший выжил, но его увезли на скорой без сознания. О состоянии молодого человека пока сведений нет.

Официальные комментарии от ГИБДД ожидаются.

Ранее «Наш город» писал, что сегодня из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля в Тюмени образовалась трехкилометровая пробка.

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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Пострадавший#Безопасность на дорогах#Общество#Происшествия#Тюменцы
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