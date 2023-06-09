Молодого тюменца сбили в районе ТРЦ «Океан»

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Сообщение об этом появилось в 19.26 в паблике «ЧС Тюмень». По информации местной жительницы, пешеход не успел пребежать дорогу.
Очевидцы рассказали, что пострадавший выжил, но его увезли на скорой без сознания. О состоянии молодого человека пока сведений нет.
Официальные комментарии от ГИБДД ожидаются.
Ранее «Наш город» писал, что сегодня из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля в Тюмени образовалась трехкилометровая пробка.