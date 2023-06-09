Компанию, связанную с ТРЦ «Магеллан», признали банкротом из-за долга в 50 миллионов

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Компанию начали банкротить еще в начале этого года. Одновременно с «Энки Строй» и торговым домом «Энки». Общая сумма задолженности этих трех компаний перед налоговой инспекцией превысила 1 миллиард рублей.
ООО «Магеллан» работало на рынке Тюмени с 2013 года. Учредителем является Вардгес Мирзаханян, учредитель ООО «Инвестиции». Основной вид деятельности — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
Данные о финансовой отчетности у компании отсутствуют. Последняя опубликованная отчетность за 2018 год. Тогда выручка ООО составила 80,8 миллионов рублей, чистая прибыль 42 тысячи рублей.
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 6 судебных дел с участием ООО «Магеллан», во всех компания выступала в роли ответчика.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени налоговики банкротят ООО «Стройцентр». Компания накопила долги в размере 2 миллионов рублей и с 2020 года не ведет никакой деятельности.