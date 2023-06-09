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Компанию, связанную с ТРЦ «Магеллан», признали банкротом из-за долга в 50 миллионов

9 июня 2023, 07:01

В Тюмени признана банкротом компания, связанная с тюменским ТРЦ «Магеллан»

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом компанию ООО «Магеллан», связанную с одноименным торгово-развлекательным центром. Долги предприятия превысили 50 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Компанию начали банкротить еще в начале этого года. Одновременно с «Энки Строй» и торговым домом «Энки». Общая сумма задолженности этих трех компаний перед налоговой инспекцией превысила 1 миллиард рублей.

ООО «Магеллан» работало на рынке Тюмени с 2013 года. Учредителем является Вардгес Мирзаханян, учредитель ООО «Инвестиции». Основной вид деятельности — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Данные о финансовой отчетности у компании отсутствуют. Последняя опубликованная отчетность за 2018 год. Тогда выручка ООО составила 80,8 миллионов рублей, чистая прибыль 42 тысячи рублей.

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 6 судебных дел с участием ООО «Магеллан», во всех компания выступала в роли ответчика.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени налоговики банкротят ООО «Стройцентр». Компания накопила долги в размере 2 миллионов рублей и с 2020 года не ведет никакой деятельности.

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