К концу недели на юге Тюменской области ожидается усиление ветра до 14 м/с

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
11 июня около Ишима возможны порывы до 14 метров в секунду и небольшой дождь. Температура воздуха днём повысится до + 27 градусов.
В Тюмени до 13 июня скорость ветра может повысится до 11 м/с, из-за северного ветра температура воздуха снизится до + 20 градусов. На следующей неделе возможно похолодание до + 16 (днём), сообщает Гисметео.
Сегодня «Наш город» сообщал, что 9 июня в Тюмени к 14 часам воздух прогреется до +21 градуса. Небо затянется облаками. Дождя не обещают. В течение дня ожидается северо-западный ветер.