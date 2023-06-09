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К концу недели на юге Тюменской области ожидается усиление ветра до 14 м/с

9 июня 2023, 10:55
Фото: 1MI

В Тюмени и Ишиме ожидается северный ветер с порывами от 11 до 14 метров в секунду

По данным синоптиков к концу этой недели на юге Тюменской области ожидается северный ветер.

11 июня около Ишима возможны порывы до 14 метров в секунду и небольшой дождь. Температура воздуха днём повысится до + 27 градусов.

В Тюмени до 13 июня скорость ветра может повысится до 11 м/с, из-за северного ветра температура воздуха снизится до + 20 градусов. На следующей неделе возможно похолодание до + 16 (днём), сообщает Гисметео.

Сегодня «Наш город» сообщал, что 9 июня в Тюмени к 14 часам воздух прогреется до +21 градуса. Небо затянется облаками. Дождя не обещают. В течение дня ожидается северо-западный ветер.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Погода#Сильный ветер#Погода в Тюмени
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