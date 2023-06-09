Где отметить День России: афиша мероприятий в Тюмени на 12 июня

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В горадминистрации сообщают, что для тюменцев подготовили целый список мероприятий, среди которых — концерты, фестивали, народные игры, конкурсы с призами, мастер-классы и многое другое.
В 12 часов горожане могут отправиться к Драмтеатру и посетить областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы». Здесь гости праздника попробуют национальные блюда, поучаствуют в народных играх и конкурсах, научатся мастерить куклы-обереги в ненецком чуме, рубить шашкой у казаков, посетят выставку декоративно-прикладного творчества, послушают гимн и другие концерты со сцены театра.
А с 17 часов на площади 400-летия пройдет флешбом гармонистов: в битве сойдутся несколько команд музыкантов-виртуозов. Гармонист Павел Уханов и солистка коллектива «GармоньDrive» исполнят любимые народные и военные композиции.
На улице Володарского, 45, пройдёт традиционный велофестиваль. В 10 утра участники пройдут регистрацию, а уже через час состоится торжественное открытие. Через 20 минут тюменцев ожидает велопарад протяженностью 1,3 тысячи метров, а в 12 часов начнут работу интерактивные конкурсные площадки. За каждое правильно выполненное задание тюменцы получат жетоны, которые позволят им дойти до супер-викторины и участия в розыгрыше призов.
Одновременно с велопарадом стартует костюмированный конкурс. Желающим поучаствовать в нем нужно будет подготовить стилизованный образ: члены жюри выберут трех победителей и наградят их.
Для тех, кто хочет провести праздник дома, весь день будут работать онлайн-площадки. Тюменцы смогут совершить виртуальные экскурсии по школьным музеям страны, поучаствовать в мастер-классах по созданию сувениров, посмотреть кино и послушать концерты в режиме реального времени.
Присоединиться к онлайн-программе желающие смогут на сайте Музея Победы https://clck.ru/34dwXo.
Ранее «Наш город» писал, что в связи с проведением велофестиваля 12 июня перекроют движение на многих центральных улицах Тюмени.