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Где отметить День России: афиша мероприятий в Тюмени на 12 июня

9 июня 2023, 14:48
Фото: 1MI

Тюменские власти рассказали, что подготовили для горожан в День России

В этот понедельник тюменцев ожидает насыщенная праздничная программа на разных площадках, в том числе и виртуальных.
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Афиша

В горадминистрации сообщают, что для тюменцев подготовили целый список мероприятий, среди которых — концерты, фестивали, народные игры, конкурсы с призами, мастер-классы и многое другое.

Фестиваль на площади 400-летия

В 12 часов горожане могут отправиться к Драмтеатру и посетить областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы». Здесь гости праздника попробуют национальные блюда, поучаствуют в народных играх и конкурсах, научатся мастерить куклы-обереги в ненецком чуме, рубить шашкой у казаков, посетят выставку декоративно-прикладного творчества, послушают гимн и другие концерты со сцены театра.

А с 17 часов на площади 400-летия пройдет флешбом гармонистов: в битве сойдутся несколько команд музыкантов-виртуозов. Гармонист Павел Уханов и солистка коллектива «GармоньDrive» исполнят любимые народные и военные композиции.

Велофестиваль у здания правительства

На улице Володарского, 45, пройдёт традиционный велофестиваль. В 10 утра участники пройдут регистрацию, а уже через час состоится торжественное открытие. Через 20 минут тюменцев ожидает велопарад протяженностью 1,3 тысячи метров, а в 12 часов начнут работу интерактивные конкурсные площадки. За каждое правильно выполненное задание тюменцы получат жетоны, которые позволят им дойти до супер-викторины и участия в розыгрыше призов.

Одновременно с велопарадом стартует костюмированный конкурс. Желающим поучаствовать в нем нужно будет подготовить стилизованный образ: члены жюри выберут трех победителей и наградят их.

Онлайн-площадки

Для тех, кто хочет провести праздник дома, весь день будут работать онлайн-площадки. Тюменцы смогут совершить виртуальные экскурсии по школьным музеям страны, поучаствовать в мастер-классах по созданию сувениров, посмотреть кино и послушать концерты в режиме реального времени.

Присоединиться к онлайн-программе желающие смогут на сайте Музея Победы https://clck.ru/34dwXo.

Ранее «Наш город» писал, что в связи с проведением велофестиваля 12 июня перекроют движение на многих центральных улицах Тюмени.

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#Елена Чебоксарова#День России#Афиша#Праздник#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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