Где отметить День России: афиша мероприятий в Тюмени на 12 июня

На улице Володарского, 45, пройдёт традиционный велофестиваль. В 10 утра участники пройдут регистрацию, а уже через час состоится торжественное открытие. Через 20 минут тюменцев ожидает велопарад протяженностью 1,3 тысячи метров, а в 12 часов начнут работу интерактивные конкурсные площадки. За каждое правильно выполненное задание тюменцы получат жетоны, которые позволят им дойти до супер-викторины и участия в розыгрыше призов.