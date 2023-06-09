Топ-менеджера «Россети Тюмень» обвинили в многомиллионной взятке

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Такое обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Тюменской области. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.
«В период с февраля 2021 года по март 2022 года обвиняемый и два его заместителя получали взятки от руководителей подрядных организаций за способствование подконтрольным им юридическим лицам в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур, подписании исполнительной документации и своевременной оплате выполненных работ», — следует из материалов дела.
В ходе расследования на имущество бывшего директора наложен арест в размере более 26 млн рублей. У него были конфискованы две квартиры площадью 120 и 180 квадратных метров, а также автомобиль «Ауди».
В отношении одного из взяткодателей возбуждено уголовное дело, остальные четверо наказаны не будут, поскольку активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений.
Ранее «Наш город» писал, что 39-летнего мужчину, алкогольной продукцией которого отравились 9 человек, приговорили к 7 годам колонии особого режима.