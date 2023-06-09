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Топ-менеджера «Россети Тюмень» обвинили в многомиллионной взятке

9 июня 2023, 08:13
Фото: 1MI

Топ-менеджера «Россети Тюмень» обвинили в многомиллионной взятке

Директор филиала АО «Россети Тюмень» — Тюменские электрические сети обвиняется в получении взяток на сумму более 24,5 млн рублей.
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Суд

Такое обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Тюменской области. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.

«В период с февраля 2021 года по март 2022 года обвиняемый и два его заместителя получали взятки от руководителей подрядных организаций за способствование подконтрольным им юридическим лицам в беспрепятственном прохождении конкурсных процедур, подписании исполнительной документации и своевременной оплате выполненных работ», — следует из материалов дела.

В ходе расследования на имущество бывшего директора наложен арест в размере более 26 млн рублей. У него были конфискованы две квартиры площадью 120 и 180 квадратных метров, а также автомобиль «Ауди».

В отношении одного из взяткодателей возбуждено уголовное дело, остальные четверо наказаны не будут, поскольку активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений.

Ранее «Наш город» писал, что 39-летнего мужчину, алкогольной продукцией которого отравились 9 человек, приговорили к 7 годам колонии особого режима.

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