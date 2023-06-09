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Частица мощей Георгия Победоносца доставлена в Тюмень. Фото

9 июня 2023, 11:07
Фото: Информцентр правительства Тюменской области

В Тюмень доставили ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца

В областную столицу 9 июня привезли ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца.

Она останется в Тюмени до 18:00 субботы, 10 июня.

«Сотни верующих жителей во главе с Митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием встретили мощи в Свято-Троицком мужском монастыре», — сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» отмечал, что на этой неделе областную столицу и Тобольск посетит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Великое освящение храма Вознесения Господня состоится в Тобольске, в воскресенье, 11 июня

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Мощи#Церковь#Александр Мязин
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