Частица мощей Георгия Победоносца доставлена в Тюмень. Фото

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Она останется в Тюмени до 18:00 субботы, 10 июня.
«Сотни верующих жителей во главе с Митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием встретили мощи в Свято-Троицком мужском монастыре», — сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» отмечал, что на этой неделе областную столицу и Тобольск посетит Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Великое освящение храма Вознесения Господня состоится в Тобольске, в воскресенье, 11 июня