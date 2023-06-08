Жителей дома в центре Тюмени отправили на карантин из-за вспышки кори

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году впервые за последние три года были выявлены случаи заболевания корью. Все заболевшие — граждане, у которых отсутствовали прививки. Заметим, что по России за январь–февраль 2023 года было зарегистрировано более 230 случаев заболевания корью.