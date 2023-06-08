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Жителей дома в центре Тюмени отправили на карантин из-за вспышки кори

8 июня 2023, 07:55
Фото: 1MI

Жителей дома в центре Тюмени закрыли на карантин из-за вспышки кори

Жителей дома по улице Харьковской, 64, закрыли на карантин до 9 июня из-за вспышки кори в соседнем доме № 66. В марте там было обнаружено несколько человек, больных корью.
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Тюмень
«„Спасибо» антиваксерам. Теперь нам не дают справки в поликлиниках об эпидобстановке. На себя этим безрассудным гражданам плевать, но рядом есть ещё другие люди, которые оказались из-за них в такой ситуации», — возмутились жители закрытого на карантин дома.

Тюменцы отметили, что из-за сложившейся ситуации невозможно отправить детей ни в лагерь, ни на соревнования.

«Завозится в город всякая зараза, потом устраивают карантин. Может стоит начать с проверки мигрантов на болезни и гастарбайтеров? В 21 веке вспышка кори в Тюмени. Интересно откуда взялась инфекция?» — задались вопросом горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году впервые за последние три года были выявлены случаи заболевания корью. Все заболевшие — граждане, у которых отсутствовали прививки. Заметим, что по России за январь–февраль 2023 года было зарегистрировано более 230 случаев заболевания корью.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Инфекции#Болезни#Тюмень#Тюменская область
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