Жителей дома в центре Тюмени отправили на карантин из-за вспышки кори

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
«„Спасибо» антиваксерам. Теперь нам не дают справки в поликлиниках об эпидобстановке. На себя этим безрассудным гражданам плевать, но рядом есть ещё другие люди, которые оказались из-за них в такой ситуации», — возмутились жители закрытого на карантин дома.
Тюменцы отметили, что из-за сложившейся ситуации невозможно отправить детей ни в лагерь, ни на соревнования.
«Завозится в город всякая зараза, потом устраивают карантин. Может стоит начать с проверки мигрантов на болезни и гастарбайтеров? В 21 веке вспышка кори в Тюмени. Интересно откуда взялась инфекция?» — задались вопросом горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году впервые за последние три года были выявлены случаи заболевания корью. Все заболевшие — граждане, у которых отсутствовали прививки. Заметим, что по России за январь–февраль 2023 года было зарегистрировано более 230 случаев заболевания корью.