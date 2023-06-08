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Жара возвращается в Тюмень, огромные зарплаты глав стройкомпаний, ЕГЭ на 100 баллов

8 июня 2023, 18:30
Фото: 1MI

Огромные зарплаты глав стройкомпаний, ЕГЭ на 100 баллов, жара возвращается в Тюмень

Во второй половине июня аномальная жара вернётся в Тюмень. С 17 июня воздух в областной столице прогреется до +27 градусов.

Жара вернется в Тюмень во второй половине июня.

Предполагается, что 21 июня, среда, станет одним из самых жарких дней месяца — термометры покажут +31…+32. Знойная погода продержится до 24 июня.

По заверениям синоптиков, комфортные +22…+24 продержатся до начала июля. Напомним, что 3 июня в этом году стал самым жарким днем за последние 84 года. Температура воздуха в тени в этот день превысила отметку +38.

За год начальники строительных фирм в Тюмени заработали более 1 млн рублей.

Самую большую зарплату получила главы государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации» Александр Фролов и Алексей Кучерявый — 263 и 261 тысячу рублей соответственно.

244 тысячи ежемесячно зарабатывал начальник ГКУ ТО «Управление капитального строительства» Фанур Гимаев. Директор государственного бюджетное учреждение Тюменской области «Объединение автовокзалов и автостанций» получал немного меньше — 239 тысяч рублей.

В Тюменской области 12 учеников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов.

Губернатор Тюменской области сообщил, что в регионе 16 ребят набрали 100 баллов за ЕГЭ. Они из Тюмени и Тобольска.

Известно, что четверо из них сдавали литературу, еще 12 — химию (это региональный рекорд).

«Работа по улучшению качества в изучении естественных наук не прошла даром. Это достойный ответ на запрос по подготовке будущих специалистов для передовых химико-технологических производств и предприятий», — отметил губернатор в своём Telegram-канале.
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